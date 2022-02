Reklama

Fascynacja retro i mruganie okiem do muzyki popularnej

Mam w głowie mnóstwo inspiracji, lubię bardzo różną muzykę i z tego powodu moja płyta będzie taka różnorodna – mówi Hana w rozmowie z Marcinem Cichońskim.

Na płycie będzie soul, blues, pop. Nie odżegnuję się od muzyki, która szybko wpada w ucho i jest łatwa w odbiorze. Będzie to szeroki wachlarz stylistyczny i każdy kto kocha muzykę i nie zamyka się na żaden gatunek znajdzie coś dla siebie – mówi Hana.

Wytwórnie zwracały wcześniej uwagę, że moje piosenki są bardzo różne stylistycznie i, że artysta powinien się precyzyjniej określić. Uważam, że artysta nie musi zamykać się na jeden styl. Jest jedna rzecz wspólna dla wszystkich piosenek na mojej nowej płycie. Wszystkie one są o mnie – opowiada wokalistka.

Robiąc muzykę warto zwracać uwagę i cieszyć się z tego, że ktoś to polubił, niż na to, że ileś osób to zhejtowało. Niczego nie muszę, a tylko mogę. Świat stoi otworem i jeśli tylko się wierzy i kocha to co robi, można zrobić wszystko – dodaje Hana.

Płyta ukaże się w maju, a kolejny singiel już w marcu, na Dzień Kobiet. Nie mogę zdradzić tytułu płyty ale będzie on odzwierciedlał proces powstawania płyty przez ostatnie 20 lat – podsumowuje Hania Krawczyńska.

