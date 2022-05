Reklama

Kpt. Sienicki przekazał, że teledysk zrealizowano we współpracy Nadbużańskiego Oddziału SG, Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz lubelskich oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie i Telewizji Polskiej S.A.

Ukłon w stronę funkcjonariuszy

Wydarzenia ostatnich miesięcy zainspirowały nas do zrealizowania utworu muzycznego i teledysku przedstawiającego służbę w ochronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej - podał rzecznik.

Poinformował, że "Żywy mur" stanowi przede wszystkim ukłon w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy w obliczu kryzysu migracyjnego i uchodźczego strzegli granic państwa. Jest to również swoisty powrót do przeszłości. W piosence mocno zaznaczone są odniesienia do historii polskich formacji granicznych, teraźniejszość przeplata się z historią - wyjaśnił kpt. Sienicki.

Szaniec z Orkiestrą SG i chórem

Blisko sześciominutowy utwór jest wykonywany przez zespół rockowy Szaniec, któremu akompaniuje Orkiestra Reprezentacyjna SG pod kierownictwem ppłk. Leszka Mieczkowskiego oraz Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej w Lublinie. Autorem słów jest wokalista Norbert "Smoła" Smoliński, dla którego inspiracją była odezwa ks. bp. Władysława Bandurskiego do żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z 1931 r. Biskup użył w niej w stosunku do żołnierzy określenia "żywy mur". To określenie powtarza się m.in. w refrenie.

"Tworzymy żywy mur naszych czystych serc i rąk. Mur od morza do gór, od ziemi aż po krańce chmur" – słyszymy w utworze.

Odezwa miała na celu wyrażenie uznania za codzienną nieprzerwaną służbę na granicy. Murem tym byli wówczas żołnierze KOP, dziś są nimi funkcjonariusze Straży Granicznej oraz wspierające ich służby - wyjaśnił rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG.

Teledysk ma "podnosić morale"

Teledysk, jak wskazał kpt. Sienicki, ma podnosić morale i inspirować współczesnych obrońców granic.

Przeznaczeniem tekstu jest ukazanie najważniejszego obowiązku obrony Ojczyzny, gotowości do poświecenia w imię wyższych wartości takich jak honor i tradycja. Uosobieniem pokreślonych w tekście wartości są ukazani w teledysku funkcjonariusze SG, policji i żołnierze Sił Zbrojnych RP, którzy codziennie z pełnym zaangażowaniem pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa Polski i jej obywateli – podał rzecznik.

Kpt. Sienicki poinformował, że utwór miał premierę w piątek podczas koncertu charytatywnego "Straż Graniczna – Niezłomnym" w ramach obchodzonego przed Nadbużański Oddział SG w Chełmie Święta Straży Granicznej