- Ochrona przyrody, jest pilniejsza niż kiedykolwiek. Stoją przed nami ambitne zadania mające przeciwdziałać kryzysowi bioróżnorodności. Do 2030 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej mają otoczyć ochroną 30% obszaru a 10% ma być chronione ściśle - czyli w najlepszy możliwy sposób. Działania, jakich musimy podjąć jest wiele, a tworzenie obszarów prywatnie chronionych, jest jednym z nich. Taka forma przyrody może być znaczącym wsparciem dla istniejących już Parków Narodowych, Rezerwatów czy obszarów Natura 2000. Co więcej, w ten sposób każda osoba, organizacja, a nawet (lub przede wszystkim) biznes, mają realne możliwości działania.

Zdecydowaliśmy się razem z Natalią nakręcić teledysk na łące w Owczarach - jednym z polskich obszarów chronionych prywatnie. Chcieliśmy pokazać głęboką więź człowieka z naturą, że to co jest wokół, wymaga od nas pewnej dawki uważności i troski. WWF Polska wspiera powstawanie obszarów chronionych i chce zapoczątkować dyskusję o takich „prywatnych rezerwatach”. Potrzebujemy tej świadomości, żeby efektywniej chronić to, co cenne wokół nas. - mówi Rafał Jankowski - Specjalista ds. Komunikacji w Fundacji WWF Polska.

- Tekst do „Słyszysz” został złożony z dwóch różnych fragmentów znalezionych w notesach Kory. Początkowo oznaczał dla mnie zmysłową konwersację kochanków. Teraz w kontekście akcji dla WWF myślę o czułej rozmowie z matką Ziemią. Ostatecznie miłość jest wspólną jakością spajającą nas wszystkich oraz nas z naturą - to kojące uczucie. - dodaje Natalia Przybysz.

Teledysk wyreżyserowała Silvia Pogoda, która odpowiada za wszystkie klipy i zdjęcia do albumu „Zaczynam się od miłości”. Wcześniej artystki współpracowały przy teledyskach do „Ciepłego wiatru”, „Kochamy się źle” i sesji zdjęciowej do płyty „Jak malować ogień”.