„Tegoroczna Zadymka to dwadzieścia wydarzeń w trzech miastach. Tradycyjnie większość festiwalu odbędzie się w Bielsku-Białej. Na koncerty, projekcje, wystawy i happeningi zadymkową widownię zaprosimy do sal koncertowych, klubów, kin, atrakcyjnych turystycznie obiektów naszego regionu oraz w otwartą przestrzeń miasta” – powiedział dyrektor wydarzenia Jerzy Batycki.

Reklama

Finał konkursu młodych zespołów odbędzie się w sali koncertowej Polskiego Radia w Katowicach. Festiwalowe jury, pod przewodnictwem Michała Urbaniaka, spośród 18 nadesłanych zgłoszeń wyłoniło trzy, które w poniedziałek wysłucha na żywo. O główny laur Zadymki ubiegały się będą formacje: Brzeziński Quartet, Horntet, a także Unleashed Cooperation.

Nagrodą w konkursie jest przyznawana przez stowarzyszenie Sztuka Teatr, organizatora Zadymki, statuetka „Aniołka jazzowego” oraz nagranie płyty. Laureaci wystąpią też przed festiwalową publicznością podczas przyszłorocznej edycji.

Pod ziemią

Wieczorem, 320 m pod ziemią, w kopalni Guido w Zabrzu, wystąpi zespół Błoto, w którego składzie występują: Marek Pędziwiatr (klawisze i syntezatory), Olaf Węgier (saksofon tenorowy), Paweł Stachowiak (bas) i Marcin Rak (perkusja).

Reklama

Wzorem ostatnich lat Zadymka będzie gościła artystów-rezydentów. W tym roku będą to osobistości afro-kubańskiego jazzu, wielokrotnie honorowani nagrodami Grammy: Chucho Valdes oraz Paquito D`Rivera. Obaj odbiorą statuetki „Anioła Jazzu”, które stowarzyszenie Sztuka Teatr przyznaje wybitnym muzykom. Podczas tegorocznej Zadymki otrzyma ją także pośmiertnie Zbigniew Namysłowski.

Reklama

W przeszłości rolę rezydentów pełnili: Pat Metheny, Ron Carter, a w ubiegłym roku Wynton Marsalis.

Festiwal potrwa do niedzieli. Wystąpi na nim m.in. formacja SFJAZZ Collective, która w sali koncertowej NOSPR w Katowicach zaprezentuje najnowszy program „New Works Reflecting the Moment”. Dyrektorem muzycznym projektu jest saksofonista Chris Potter, a wraz z nim występują m.in. David Sanchez i Gretchen Parlato. Dyrektor festiwalu Jerzy Batycki zwrócił uwagę, że program jest artystyczną diagnozą rzeczywistości, okresu postpandemicznego, konfliktu na Ukrainie.

Tradycyjnie jeden z wieczorów – czwartkowy - miłośnicy jazzu spędzą w schronisku na górującej na Bielskiem-Białą – Szyndzielni, dokąd zawiezie ich kolej linowa. Na wysokości 1001 m npm zagrają: Hizbut Jamm i Rodziewicz Quintet.

Nowy projekt Ala Di Meoli

W piątek swój najnowszy projekt przedstawi w Bielsku-Białej akustyczne trio wirtuoza gitary - Ala Di Meoli. „Na dalszą część wieczoru zapraszamy do klubu Klimat, gdzie w sprawdzonej formule +Okolice Jazzu+ do wspólnej zabawy zaproszą kolejno polskie Nervy i francuski Elektro Deluxe z żywiołową mieszanką groove heavy jazzu, funku i hip-hopu” – wskazał Batycki.

W sobotę podczas Gali Polskiego Jazzu, odbędzie się oficjalna premiera płyty „Depressed Lady” Mary Rumi i Jacka Namysłowskiego. Wieczór dopełni koncert Chucho Valdesa i Paquito D'Rivery, a także występ na Starym Rynku “polskich” kubańczyków z Jose Torresem i Rey’em Ceballo na czele.

Festiwal zakończy 26 czerwca Parada Nowoorleańska, która przemaszeruje z Ronda Bielskiego Jazzu na Stary Rynek. Tam swój afrykański show zaprezentuje zespół City Bum Bum & Friends.

„Trudno by było wymienić wszystkie nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymały gwiazdy tegorocznego festiwalu. Warto jednak podać liczbę tych najbardziej prestiżowych – Grammy. Chucho Valdes ma ich siedem, Paquito D’Rivera – pięć, a Chris Potter, David Sanchez i Al Di Meola – po jednej” – wskazał w rozmowie Jerzy Batycki.

Podczas festiwalu nie zabraknie elementów związanych z Ukrainą. „Nasz festiwal od wielu lat współpracuje z Leopolis Jazz Fest we Lwowie. Wymieniamy się doświadczeniami, wspólnie kontraktujemy artystów. Tak miało być i w tym roku. Niestety wojna pokrzyżowała wszystkie plany. Chcąc zrekompensować ukraińskim fanom jazzu brak możliwości uczestniczenia w koncertach na żywo, postanowiliśmy udostępnić za pośrednictwem internetu na stronach Leopolis Jazz transmisje zadymkowych występów Al Di Meoli oraz Chucho Valdesa i Paquito D’Rivery” – powiedział Batycki.

W galerii handlowej Sfera oglądać można wystawę fotografii z lwowskiego festiwalu oraz malarstwo plastyków z Kijowa – Anny Dukhovychnej i Andreya Aleksandrovycha.

Lotos Jazz Festival - Bielska Zadymka Jazzowa to jedno z ważniejszych wydarzeń na polskiej scenie jazzowej. Dotychczas w Bielsku-Białej na Zadymce wystąpiło ponad 1,5 tys. wykonawców z 40 krajów, w tym m.in. Wayne Shorter, Hank Jones, Charlie Haden, Joe Lovano, Dave Doulgas, Terence Blanchard, Roy Hargrove, David Murray, John Patitucci, Ahmad Jamal i Benny Golson.