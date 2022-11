Reklama

„Piosenka „Nie pytaj” powstała już dawno, ale ciągle czekała na swój moment. Początkowo nagrałam ją sama, ale czułam, że czegoś mi w tej formie brakuje. Po rozmowie z producentem, doszliśmy do wniosku, że ta piosenka to idealny materiał na duet - na rozmowę dwóch osób i najlepiej, żeby ten drugi głos był głosem męskim. Antkowi utwór spodobał się od razu i przystąpiliśmy do wspólnych sesji nagraniowych, które poszły bardzo sprawnie, bo Antek to naprawdę świetny wokalista obdarzony bardzo mocnym głosem. Do tego jest fajnym człowiekiem. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało nam się w końcu coś razem nagrać.” - tak o genezie powstania piosenki opowiada jej autorka i kompozytorka – Angelika Wdowczyk (LIKA).

Utwór „Nie pytaj” opowiada o tych momentach, w których stajemy na rozstaju dróg i zastanawiamy się, co dalej. Czy mamy w sobie odwagę na zmiany? Czy wierzymy, że coś dobrego czai się za rogiem? „Chciałam tą piosenką dodać zarówno sobie jak i słuchaczom więcej optymizmu i wiary w siebie. Oczywiście, zasadniczo każdej zmianie towarzyszy strach i jest to zupełnie normalne zjawisko. Niemniej, żaden strach nie powinien nas blokować, szczególnie kiedy intuicyjnie czujemy, że zmiany są konieczne. Myślę, że ten utwór jest taką swoistą rozmową, którą niejeden z nas prowadzi sam z sobą.”