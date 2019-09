Po wielkim sukcesie albumu „Si”, który sprzedał się na całym świecie w ilości ponad miliona egzemplarzy, najpopularniejszy tenor na świecie Andrea Bocelli zapowiada specjalną, rozszerzoną edycję albumu. Premiera krążka zaplanowana jest na 8 listopada 2019. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo będzie utwór „Return to Love” z udziałem Ellie Goulding. Na wydawnictwie pojawi się także nowy duet z Jennifer Garner.

„Każda miłość jest jedyna w swoim rodzaju, a jednak pojawiają się pewne podobieństwa: to samo uczucie, które zasiewa ziarno, powoduje również rozkwit kwiatu. Ten utwór oddaje uczucie przebudzenia, poczucia, że można pokochać na nowo” – tak artysta opowiada o piosence „Return to Love” nagranej wspólnie z Ellie Goulding.

Premiera utworu zaplanowana jest na 3 października. Goulding to laureatka BRIT Award, ma na koncie również nominację do Grammy. Bocelli uważa, że nie było lepszej kandydatki do tego emocjonalnego utworu: – Ellie ma piękny głos, który pokochałem od pierwszego przesłuchania.Ellie także nie kryje zachwytu, że miała okazję współpracować z prawdziwą legendą: „To zaszczyt, że sam Andrea Bocelli poprosił mnie o duet. Uwielbiam muzykę klasyczną i nigdy nie powiem „nie” pięknej piosence miłosnej. Andrea ma jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych głosów naszych czasów. Śpiewanie po włosku było wspaniałym doświadczeniem. Czysta radość.”