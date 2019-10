Po zakończeniu piątego sezonu „Peaky Blinders”, serialu BBC nagrodzonego nagrodą BAFTA, fani nie mogą doczekać się kolejnych odsłon produkcji. 15 listopada 2019 do serwisów cyfrowych, a 13 grudnia 2019 do sklepów trafi pierwsze oficjalne wydanie ścieżki dźwiękowej tytułu, który zgromadził rzesze oddanych widzów na całym świecie. Soundtrack będzie dostępny w formatach 2CD, 3LP oraz w serwisach cyfrowych.

Niski głos Nicka Cave’a w czołówce jest tożsamy z przebojem BBC, którego akcja toczy się w Birmingham, a głównym bohaterem jest Tommy Shelby. Każdy utwór, który pojawia się w serialu, został starannie wyselekcjonowany tak, by idealnie korespondować z klimatem „Peaky Blinders”.

Specjalnie na potrzeby serialu PJ Harvey nagrała cover utworu Nicka Cave’a „Red Right Hand”.

CD1

1. Tommy: 'It’s Not A Good Idea…'

2. Nick Cave And The Bad Seeds - Red Right Hand

3. The White Stripes - St James Infirmary Blues

4. Truce - From 'Peaky Blinders' Original Soundtrack / Series 1 (Score)

5. Tommy: 'Right I Have Bought You Hear Today…'

6. Dan Auerbach - The Prowl

7. Polly: 'There’s Only One Thing…'

8. Jack White - Love Is Blindness

9. PJ Harvey - To Bring You My Love

10. Alfie: 'I’ve Heard Very Bad, Bad, Bad Things…'

11. Black Rebel Motorcycle - River Styx12. Post Irish Meeting - From 'Peaky Blinders' Original Soundtrack / Series 2 (Score)

13. PJ Harvey - Red Right Hand

14. Laura Marling - What He Wrote

15. Arthur: 'Do You Wanna Tell ‘Em…'

16. Royal Blood - Come On Over

17. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?

18. Tommy: 'I Love You…'

19. Nick Cave And The Bad Seeds - Breathless

20. Radiohead - You And Whose Army?

21. Polly: 'A Woman Of Substance…'

22. PJ Harvey - This Is Love

23. Sons - From 'Peaky Blinders' Original Soundtrack / Series 3 (Score)

24. Tommy: 'You Can Change What You Do…'

25. Queens Of The Stone Age - Burn The Witch

26. The Last Shadow Puppets - Bad Habits

27. David Bowie - Lazarus

CD2

1. Tommy: 'Sex, Freedom, Whiskey Sours…'

2. Savages - Adore

3. Nick Cave And The Bad Seeds - The Mercy Seat (Live From KCRW)

4. Rachel Unthank & The Winterset - I Wish

5. Ballad Of Polly Gray - From 'Peaky Blinders' Original Soundtrack / Series 4 (Score)

6. Tommy: 'I’m Not A Traitor To My Class…'

7. Frank Carter And The Rattlesnakes - Devil Inside Me

8. Foals - Snake Oil

9. Polly: 'It's In Our Gypsy Blood…'

10. Radiohead - Pyramid Song

11. Laura Marling - A Hard Rain’s A-Gonna Fall

12. Ada: 'So, Tommy Shelby, MP…'

13. Black Sabbath - The Wizard

14. Anna Calvi - Papi Pacify

15. Joy Division - Atmosphere

16. Tommy: 'You Need To Understand…'

17. Anna Calvi - You’re Not God

18. Arthur: 'There’s A Bentley Outside…'

19. Jehnny Beth - I'm The Man

20. Idles - Never Fight A Man With A Perm

21. Tommy: 'I Will Continue…'

22. Richard Hawley - Ballad Of A Thin Man