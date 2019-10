Bilety na wszystkie trzy koncerty w regularnej sprzedaży dostępne będą od czwartku 31.10.2019.

Koncert Carlosa Santany zaplanowano na 17 marca 2020 roku w krakowskiej Tauron Arenie. Muzyk, który jest na muzycznej scenie aktywny od ponad półwiecza, wciąż jest w doskonałej formie.

To dziesięciokrotny zdobywca nagrody Grammy, trzykrotny Latin Grammy, mający swoje miejsce w Rock and Roll Hall of Fame, znany dzięki wspaniałym płytom i legendarnemu występowi na festiwalu Woodstock. Carlos Santana ogłosił wiosenną trasę koncertową po Europie Miraculous 2020 World Tour, podczas które przyjedzie też do naszego kraju.

Sting zagra w Warszawie na PGE Narodowym 25 lutego 2020 roku. To stały bywalec w naszym kraju - warto przypomnieć, że 2 listopada wystąpi też w Krakowie (koncert jest już całkowicie wyprzedany). Nie inaczej powinno być w szczycie letniego sezonu - mieszkańcy miasta i przyjeżdżający raczej bez problemu wypełnią największą w naszym kraju arenę muzyczno-sportową.

Sting przyjedzie do nas w ramach trasy promującej album "My Songs".

Ostatnim z ogłoszonych dziś występów jest wrocławski koncert zespołu Yes. Rockmani do Narodowego Forum Muzyki na Dolnym Śląsku przyjadą 9 maja 2020 roku.

Według zapowiedzi podczas The Album Series 2020 Tour pojawią się utwory z albumu Relayer z 1974 oraz inne klasyki doskonale znane fanom Yes.