„Kiedy łączysz właściwe piosenki z właściwymi muzykami i publicznością, która nigdy nie zapomina, czujesz się jakbyś wracał do domu.”- Pete Paphides

To, co zaczęło się jako niezapomniane przeżycie dla muzyków i fanów zespołu, jeden z pierwszych występów zespołu po 16 latach, teraz zmienia się w niezwykły album, film i książkę. W ramach „The Comeback Special” The The wydadzą także znakomicie zaprojektowany 136-stronicowy Art Book, zawierający 6 płyt, ekskluzywne zdjęcia, materiały audio oraz pięknie nakręcony film z koncertu w reżyserii Tima Pope'a.

The The, zespół założony w 1979 roku zespół zawsze był gwarantem unikalnych piosenek opowiadających o ludzkiej kondycji. Ostatni studyjny album grupy, „NakedSelf”, miał premierę w lutym 2000 roku. W ostatnich latach lider i wokalista grupy, Matt Johnson, poświęcił się tworzeniu muzyki filmowej.

Album „The Comeback Special” ukaże się w formatach: 2CD, DVD, Blu-ray, 3LP (black) i limitowane wydanie 3LP (crystal clear).

Lista utworów:

1. Global Eyes

2. Sweet Bird Of Truth

3. Flesh & Bones

4. Heartland

5. The Beat(en) Generation

6. Armageddon Days (are here again)

7. A Long Hard Lazy Apprenticeship

8. We Can’t Stop What’s Coming

9. Phantom Walls

10. Love Is Stronger Than Death

11. Dogs Of Lust

12. Helpline Operator

13. This Is The Night

14. This Is The Day

15. Soul Catcher

16. Bugle Boy

17. Beyond Love

18. Slow Emotion Replay

19. (Like a) Sun Rising Thru My Garden

20. Infected

21. I’ve Been Waiting For Tomorrow (all of my life)

22. True Happiness (this way lies)

23. Uncertain Smile