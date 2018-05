Ta wiadomość na pewno ucieszy fanów zespołu Kult. Dla grupy, jak i dla Kazika Staszewskiego będzie to pierwszy występ na Off Festivalu. Na debiut wybrano wydarzenie niezwykłe - zespół wykona materiał z albumu "Spokojnie". Na trzeciej płycie formacji znalazły się tak ważne kompozycje, jak "Arahja", "Do Ani", "Patrz" czy "Tan".

Jakby tego było mało, organizatorzy ogłosili dziś, że na Off Festivalu zagrają też Unsane, Good Night Chicken, MIN t oraz Tęskno.

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: M.I.A., Charlotte Gainsbourg, Ariel Pink, Grizzly Bear, Zola Jesus, Jon Hopkins Live, Aurora, Turbonegro, Clap Your Hands Say Yeah z płytą „Some Loud Thunder”, Marlon Williams, John Maus, ...And You Will Know Us by the Trail of Dead grają „Source Tags & Codes”, Big Freedia, David August, Egyptian Lover, Le Mystere Des Voix Bulgares (The Mystery of the Bulgarian Voices), Oxbow, Bishop Nehru, King Ayisoba, Housewives, Chastity Belt, Or:la, Jacques Greene, Harry Merry, Gary War, coL,The Brian Jonestown Massacre, The Mystery Lights, DJ Paypal & DJ Taye, Wednesday Campanella, Sensations’ Fix, Hańba!, Furia, The Como Mamas, Coals, Moses Sumney, Yasuaki Shimizu, Yellow Days, Legendarny Afrojax, Adam Strug, ARRM, Wojciech Bąkowski, Nanook Of The North, Bass Astral x Igo, Sorja Morja, Skalpel Big Band oraz Sonbird.

OFF Festival Katowice 2018 odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia, w Dolinie Trzech Stawów. Trzydniowe karnety w cenie 330 zł możecie już kupić w OFF Sklepie. Cena ta obowiązuje do 10 czerwca lub do wyczerpania biletów z trzeciej puli! W sprzedaży są już również bilety na pole namiotowe, w cenie 70 zł.