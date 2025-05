Daria Zawiałow PGE Narodowy - kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Fani Darii Zawiałow mogą szykować się na wielkie muzyczne wydarzenie. Artystka wystąpi 7 września 2025 roku na na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie. To będzie jedyny koncert wokalistki w tym roku. Wydarzenie zamknie projekt „Dziewczyna Pop” i zapowie zupełnie nowy etap w karierze Darii Zawiałow. Po koncercie artystka planuje przerwę w karierze.

W 2025 roku nie będzie trasy, nie będzie festiwali. Na scenie pojawimy się tylko raz. Na jeden, jedyny koncert. A tuż po nim, na jakiś czas sobie zniknę. Pracujemy nad tym, żeby było to wyjątkowe – ogłosiła Daria Zawiałow na koniec halowej trasy w grudniu 2024 roku.

Gdzie kupić bilety na koncert Darii Zawiałow 2025?

Bilety na koncert są dostępne w sprzedaży online na:

eBilet – od 22 maja 2025 roku, godz. 12:00

Mimo, że wydarzenie ma charakter plenerowy, pula biletów jest ograniczona.

Ile kosztuje bilet na koncert Darii Zawiałow?

Ceny biletów wahają się od 203 zł do 246 zł. (w zależności od puli).

Daria Zawiałow "Dziewczyna Pop" – jakie hity usłyszymy na żywo?

Wydarzenie zamknie projekt „Dziewczyna Pop” i zapowie zupełnie nowy etap w karierze Darii Zawiałow. Możemy spodziewać się więc hitów z tej potrójnie platynowej i nagrodzonej Fryderykiem w kategorii Album Roku Pop:

Dziewczyna Pop,

Złamane serce jest OK,

Fifi Hollywood,

Ballada o Niej,

Ballada Punk (Jak świry),

Z Tobą na chacie,

Dziwna,

Intro On,

SUPRO,

Bambi Sarenka,

Ballada znad rzeki,

Tom Yum.

To będzie koncert, który pod względem całego konceptu i produkcji nie będzie przypominał żadnego z moich dotychczasowych występów. Wraz z zespołem wznosimy się o kilka poziomów wyżej (dosłownie!). Jednocześnie zapewniam, że na żywo nie zabraknie gitarowego grania, od którego wszystko się u mnie zaczęło - wyjaśnia artystka.

Jak dojechać na koncert Darii Zawiałow na PGE Narodowym?

PGE Narodowy położony jest w centrum Warszawy, a dojazd na miejsce nie sprawia większych problemów:

Komunikacja miejska – polecane są metro (stacja Stadion Narodowy), tramwaje oraz autobusy do przystanków Rondo Waszyngtona i Aleja Zieleniecka;

– polecane są metro (stacja Stadion Narodowy), tramwaje oraz autobusy do przystanków Rondo Waszyngtona i Aleja Zieleniecka; Samochód – wokół stadionu dostępne są parkingi, ale ze względu na spodziewane tłumy warto rozważyć przyjazd komunikacją;

– wokół stadionu dostępne są parkingi, ale ze względu na spodziewane tłumy warto rozważyć przyjazd komunikacją; Pociąg – bezpośrednie połączenia do stacji Warszawa Stadion dostępne są z wielu części kraju.

Czy warto wybrać się na koncert Darii Zawiałow 2025?

Pół żartem, pół serio myślę, że do 2027 roku nie ma szans, abym przebiła epickość widowiska, które dla Was szykujemy 7 września w Warszawie. Dlatego na scenę wrócę dopiero po premierze kolejnej płyty. Koncert na Błoniach PGE Narodowego będzie więc jedyną okazją, aby zobaczyć mnie na scenie przez blisko dwa kolejne lata. Brzmi to surrealistycznie, ale dla mnie ta przerwa to czas, aby nagrać piąty album, naładować baterie i wrócić do Was z nową energią – tłumaczy i zaprasza pod stadion Daria Zawiałow.