Pitbull wystąpi 23 czerwca 2025 roku w Tauron Arenie Kraków, w ramach swojej światowej trasy koncertowej Party After Dark Tour.

Drugi koncert odwołany

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie czerwcowym koncertem organizator, firma Live Nation, ogłosiła 26 lutego, że Pitbull zagra w krakowskiej Tauron Arenie także drugi koncert – 24 czerwca 2025 roku.

Fani byli oczywiście wniebowzięci, tym bardziej, że wielu z nich nie zdołało kupić biletów na pierwszy koncert. Niestety, już tego samego dnia wieczorem organizator odwołał drugi koncert. Powodem miałyby być tajemnicze "względy logistyczne", a "dodatkowa data nie jest planowana" – poinformowano.

Wściekłość fanów i petycja

Krótkotrwała radość fanów gwiazdora momentalnie przerodziła się we wściekłość. "Tauron Arena pomieści jedynie 18 tysięcy osób, a chętnych jest znacznie więcej. Dlaczego koncert nie został zaplanowany na PGE Narodowym, który mieści dwa razy tyle ludzi?" – pyta anonimowo jedna z fanek w korespondencji z Dziennik.pl.

Powstała również specjalna petycja, w której fani artysty domagają się dodatkowego koncertu oraz żądają wyjaśnień od odpowiadającej za sprzedaż biletów firmy Ticketmaster. Dlaczego?

Żądanie wyjaśnień od Ticketmastera

"Sprzedaż biletów przez Ticketmaster to prawdziwy chaos. Ludzie przez błędy serwera byli wyrzucani z kolejki, blokowani jako boty i tracili możliwość zakupu biletów" – słyszymy.

"W innych krajach te problemy nie występują – tam dodawane są kolejne koncerty, a system działa sprawnie. Fani w Polsce czują się oszukani i postanowili działać!" – przekonuje autorka petycji, którą w ciągu kilkunastu godzin petycję podpisało ponad 600 osób.

Sprzedaż biletów na koncert Pitbulla

Oficjalna sprzedaż biletów na koncert Pitbulla, który odbędzie się 23 czerwca 2025 roku w Tauron Arenie Kraków, ruszyła 28 lutego 2025 roku o godz. 9:00.

Ceny biletów wahają się od 199 zł do 655 zł, natomiast za VIP PACKAGE należy zapłacić 1087 zł, a za Premium Seat VIP – 1306 zł.

Kim jest Pitbull i jak został gwiazdą?

Pitbull naprawdę nazywa się Armando Christian Pérez i ma kubańskie pochodzenie.

Karierę rozpoczął na przełomie mileniów, ale światową sławę zyskał dopiero czwartym albumem "Rebelution" z 2009 roku, promowanym przez pierwszy międzynarodowy hit w dorobku artysty – "I Know You Want Me (Calle Ocho)".

W 2005 roku Pitbull założył wraz z niesławnym dziś Seanem "Diddym" Combsem label Bad Boy Latino, podlegający należącej do Diddy'ego wytwórni Bad Boy Records, a skupiający się na promowaniu muzyki latynoskiej.

W drugiej dekadzie XXI wieku Pitbull wylansował mnóstwo przebojów, w tym "I Like It" z Enrique Iglesiasem, "Give Me Everything" z udziałem Ne-Yo, Afrojacka i Nayer, czy megahit "On the Floor" z Jennifer Lopez.

W 2012 roku artysta zawitał do Polski w ramach trasy koncertowej Planet Pit World Tour. Wystąpił wówczas w Gdańsku – podczas otwarcia strefy kibica na EURO 2012. Od tamtej pory nie występował przed polską publicznością.