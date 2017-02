Klip rozpoczyna się od zdjęć Leonarda Cohena palącego papierosa na balkonie, z przekorą przyznającego "Czuję się silniejszy, choć tak naprawdę jestem coraz słabszy…" – a dalej możemy zobaczyć więcej niepublikowanych, jak i znanych ujęć słynnego barda, który odszedł na zawsze w ubiegłym roku w wieku 82. lat.

"Travelling Light" pochodzi z ostatniej studyjnej płyty Leonarda Cohena "You Want It Darker".