Premiera pierwszego z nich, "Mic Jack" z gościnnym udziałem Adama Levine’a, odbyła się 20 kwietnia w audycji Zane’a Lowe’a w radiu Apple Music’s Beats 1. Numer wyprodukowany przez DJ-a Dahiego, znanego ze współpracy z Kendrickiem Lamarem i Drakiem oraz DJ-a Khalida (Eminem, A$AP Rocky), łączy flow Big Boia z refrenem zaśpiewanym przez wokalistę Maroon 5.

Big Boi zaprezentował też utwór Kill Jill. Nagranie korzysta z sampli z piosenki japońskiej wirtualnej gwiazdy/hologramu – Hatsune Miku. Banger powstał we współpracy z dwoma raperami – Killer Mike’iem i Jeezym.

Big Boi jest jednym z najbardziej uznanych i wpływowych artystów w historii muzyki. Jako połówka Outkast zdobył sześć nagród Grammy, sprzedał 25 milionów płyt oraz stworzył serię albumów, które zapisały się w kanonie rapu – między innymi Aquemini, Stankonia, Southernplayalisticadillacmuzik i Speakerboxxx/The Love Below. Ostatni z nich przyniósł Outkast nagrodę Grammy za album roku – to jak na razie jedyna płyta rap, która zdobyła tę statuetkę.

Debiutancki, solowy album Big Boia z 2010 roku, Sir Lucious Left Foot: The Son of Chico Dusty, dotarł do trzeciego miejsca listy Billboard Top 200 oraz zdobył uznanie krytyków. Pitchfork uznał go jedną ze 100 najlepszych płyt wydanych do tej pory w obecnej dekadzie. Druga płyta, Vicious Lies and Dangerous Rumors, ukazała się w 2012 roku. Muzyk wydał też z projektem Phantogram longplay Big Grams (2015).