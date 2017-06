Grupa kilkakrotnie grała w Krakowie. Do historii przeszedł koncert z 2000 r. na lotnisku w Pobiedniku pod Krakowem. W wydarzeniu uczestniczyło wówczas ok. 800 tys. fanów.

W Alei Gwiazd pod Wawelem, tworzonej od 2008 r. przez miasto Kraków i RMF FM, swoje miejsce mają m.in. Celine Dion, Michael Jackson, Andrzej Wajda.

Grupa Scorpions sprzedała ponad 100 mln płyt. Zespół powstał w 1965 r. w Niemczech Zachodnich. Jego trzon stanowią gitarzysta Rudolf Schenker i wokalista Klaus Meine. Zespół gra muzykę z pogranicza hard rocka i heavy metalu. Ogromną popularność osiągnęli w latach 80. XX w. za sprawą takich przebojów, jak "No one like you", "Rock you like a hurricane" oraz "Still loving you" z albumów "Blackout" i "Love at first sting".

W 1990 r. ukazała się płyta "Crazy world". Znalazł się na niej hit "Wind of change", który stał się nieformalnym hymnem przemian politycznych w Europie Wschodniej.

Life Festival Oświęcim potrwa w tym roku od 22 do 24 czerwca. Gwiazdą festiwalu, oprócz grupy Scorpions, bedzie Shaggy. Ideą organizowanego od 2010 r. festiwalu jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi, a w konsekwencji potępienie rasizmu i antysemityzmu. Przesłanie wypływa z Oświęcimia, w którym podczas wojny Niemcy utworzyli obóz Auschwitz, symbol zagłady Żydów oraz martyrologii Polaków i innych narodów.