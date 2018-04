Aznavour miał wystąpić w środę w petersburskiej sali koncertowej. Agencje informacyjne powiadomiły w środę wieczorem, że koncert został odwołany i przeniesiony na przyszły rok w związku z niezadowalającym stanem zdrowia artysty.

Media rosyjskie podają w czwartek rano za francuskim "Le Parisien", że Aznavour nie pozostanie w szpitalu, gdzie przeszedł badania, lecz tego dnia wróci do Francji.

Francuski piosenkarz pochodzenia ormiańskiego, aktor, kompozytor i autor tekstów, występował w Rosji wielokrotnie, w różnych latach. Przed obecnym występem wspominał w wywiadzie dla gazety "Izwiestija", że w jego domu rodzinnym mówiło się po rosyjsku, a każdy przyjazd do Rosji jest dla niego szczególny.

Aznavour jest wykonawcą znanych na całym świecie przebojów, jak "Isabelle", "Les Comediens", "For me formidable". Do wielu ze swoich piosenek sam napisał muzykę i słowa. W początkach swojej kariery towarzyszył na scenie Edith Piaf.