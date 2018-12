Gwiazdy śpiewające przeboje do tańca - takim kluczem kierowali się organizatorzy tegorocznego Sylwestra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Co ważne - z uwagi na otoczenie Stadionu, usytuowanie w Parku Śląskim w bliskiej odległości od Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, a także biorąc pod uwagę liczne prośby mieszkańców, organizatorzy postanowili zrezygnować z tradycyjnego pokazu sztucznych ogni.

Do tańca na pewno porwie publiczność frontmanka słynnego niemieckiego zespołu disco dance Boney M - Liz Mitchell. To właśnie ona śpiewała przebój „Rivers Of Babylon”, „Daddy Cool” i zakazany w PRL hit grupy „Rasputin”.

Obok hitów Boney M., pojawią się też przeboje Abby, które zaprezentuje Tribute Band. Piosenki znane z radia oraz z dwóch części musicalu "Mamma Mia!" opracował zespól, który doskonale wciela się w rolę słynnego kwartetu ze Szecji.

Będzie też można tańczyć w rytm ognistego „Volare” i „Bamboleo”. Na Stadionie Śląskim zagra go wspaniały zespół The Gipsy Band prezentujący piosenki właśnie z repertuaru tego hiszpańskiego zespołu.

Na największej zimowej dyskotece w Polsce nie zabraknie też królowej Maryli Rodowicz, która tym razem zaskoczy nas nie tylko kostiumami, ale i repertuarem. Tej nocy usłyszymy także wciąż grane od morza po Tatry przeboje, takie jak „Daj mi tę noc” w wykonaniu Sławomira i rytmicznego „Kalashnikova” Bregovica, który wykonają Enej i Maryla Rodowicz.

Zespół Łobuzy będzie chciał rozbawić swoim „Ona czuje we mnie piniądz”, a Ewa Farna wzruszyć przebojem „Wszystko albo nic”. Michał Szpak wykona znane z Eurowizji „Color Of Your Life”. Piosenkę „Miłość w Zakopanem” wykona oczywiście Sławomir.

Na chorzowskiej scenie zaśpiewają też między innymi: Grzegorz Hyży, Cleo, Ewelina Lisowska i Feel. Sylwestra poprowadzą: Agnieszka Hyży, Paulina Sykut – Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Maciej Dowbor, Maciej Rock, a także Kabaret Para nr 2 czyli Beńcia i Reńcio (czyli Ewa Błachnio i Łukasz Kaczmarczyk) oraz młoda para nr 1 Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak. W czasie tej nocy zobaczymy i usłyszymy aż ponad 250 artystów. Balet poprowadzi słynny i utalentowany tancerz i choreograf Tomasz Barański.

Na Stadionie Śląskim powstanie ogromna multimedialna scena o całkowitej powierzchni 630 metrów kwadratowych. Szerokość zabudowy scenicznej to 100 metrów a wysokość – 22. Uzupełni ją prawie 650 mkw. ekranów ledowych i 950 urządzeń oświetleniowych. Moc nagłośnienia wyniesie 400 kW, a koncert pokaże 15 kamer. Warto dodać, że ciężar sceny to aż 300 ton czyli więcej niż waży największy samolot pasażerski na świecie. Transmisję ze Stadionu Śląskiego przygotowuje aż 350 osób.