Niemiecka formaja z początkiem czerwca wyruszy w trasę koncertową, która obejmie głównie festiwale m.in. Download Festival w Hiszpanii, Festival Pause Guitare oraz Festival Musilac we Francji, Lucca Summer Festival we Włoszech, Stars In Town w Szwajcarii czy Bloodstock Open Air w Wielkiej Brytanii. W Polsce zespół zagra dwa regularne koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się 21 lipca w Arenie Gliwice, natomiast drugi na pograniczu Gdańska i Sopotu w hali Ergo Arenie – 23 lipca.

Trzy ostatnie halowe koncerty w Polsce: 29 lipca 2018 roku - Atlas Arena w Łodzi, 1 grudnia 2017 roku - Ergo Arena Gdańsk/Sopot, a także 4 marca 2016 roku - Tauron Arena w Krakowie były wyprzedane. Dodając do tego pozostałe występy niemieckiego zespołu w Polsce śmiało można powiedzieć, że na wszystkich koncertach grupa Scorpions zgromadziła się już ponad milionową publiczność.

Scorpions zagra w Polsce w 2019 roku dwa koncerty: 21 lipca w Arenie Gliwice oraz 23 lipca w Ergo Arenie na pograniczu Gdańska i Sopotu. Bilety do sprzedaży ogólnej trafią w piątek, 21 grudnia o godzinie 10:00. Kupić je będzie można poprzez stronę www.prestigemjm.com.