Pomysłodawcą festiwalu jest dziennikarz Marcin Kydryński prowadzący w radiowej Trójce audycję "Siesta", poświęconą muzyce z różnych stron świata. Pierwsza edycja Siesta Festival przed dziewięcioma laty została zorganizowana dla uczczenia 10-lecia tego programu.

Rzecznik prasowy i organizator imprezy Maciej Farski przypomniał, że audycja "Siesta" miała początkowo charakter jazzowy, z czasem zaczęła prezentować muzykę z różnych zakątków globu, aby następnie przedstawiać fado i tradycję luzofońską związaną z Portugalią i państwami będącymi dawniej koloniami portugalskimi.

"Festiwal stał się formą przeniesienia muzyki z tego kultowego już programu radiowego na scenę, gdzie można jej wysłuchać na żywo" – dodał.

Tegoroczny festiwal rozpocznie koncert Kandace Springs w klubie Stary Maneż w Gdańsku-Wrzeszczu. "Twierdzi się, że ta dwudziestokilkuletnia artystka to Sade i Norah Jones w jednym. Fantastycznie gra na fortepianie. To najgorętszy głos ujazzowionego soulu naszych czasów" – uważa Farski.

Następnego dnia, 26 kwietnia, w Filharmonii Bałtyckiej wystąpi Mayra Andrade, popularna przedstawicielka muzyki luzofońskiej i kabowerdyjskiej. Artystka pierwszy raz wystąpiła w Polsce w 2014 r. właśnie na Siesta Festival.

"Teraz Mayra Andrade zaprezentuje w Gdańsku swoją najnowszą płytę, która miała premierę w styczniu. Nagrała ją w wielu miejscach, przeważnie z francuskimi artystami, sama zresztą często i chętnie pomieszkuje w stolicy Francji, to po Lizbonie jej drugi dom. A jej obecna muzyka to nowoczesny konglomerat rytmów i odniesień do Wysp Zielonego Przylądka, Afryki, Portugalii i klubów Paryża" – poinformował rzecznik festiwalu.

Po niej na scenie pojawi się brazylijski gitarzysta i wokalista Márcio Faraco, który w swoich utworach łączy tradycje muzyczne swojej ojczyzny z bogactwem francuskiej chanson. Artysta ten od lat mieszka na stałe we Francji.

27 kwietnia po raz pierwszy do Polski na festiwalu Siesta zawita Lucibela, określana jako objawienie muzyki kabowerdyjskiej. "Ta młoda artystka została odkryta i jest podopieczną José da Silvy, tego samego, dzięki któremu świat poznał Cesarię Evorę" – wyjaśnił Farski. Lucibela wystąpi w Filharmonii Bałtyckiej dwa razy.

W niedzielę 28 kwietnia przed widownią w sali Filharmonii Bałtyckiej wystąpi współczesna królowa fado Ana Moura.

Na zakończenie 9. edycji Siesta Festival w klubie Parlament wystąpi pochodząca z Mozambiku Selma Uamusse. Afrykańska piosenkarka pojawi się w Polsce po raz pierwszy. Śpiewa głównie w językach changana i chope. Zaczynała karierę w zespołach soulowych, wykonywała też gospel i jazz. Istotnym etapem w jej rozwoju muzycznym był też udział w zespole rockowym.

Podczas tradycyjnych już Nocy Fado na Siesta Festival, przybliżających atmosferę tradycyjnej lizbońskiej tawerny, publiczności zaprezentuje się Marco Rodrigues, rezydent i szef artystyczny słynnej Café Luso w Lizbonie. Będzie to jego pierwszy występ w Polsce. Muzyk fado zagra trzy koncerty.