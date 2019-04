"Gdy zaczynaliśmy się bawić z seniorami sześć lat temu, mieliśmy dla nich 250 propozycji różnego rodzaju warsztatów i zajęć; na Senioralia wybrało się ok. 25 tys. osób. W ubiegłym roku z 700 różnych atrakcji skorzystało aż 100 tysięcy seniorów! Bawiliśmy się wtedy razem z Ryszardem Rynkowskim. W tym roku na pewno nie zawiedziemy seniorów, bo zaprosiliśmy Skaldów. Mamy też kilkaset propozycji innych wydarzeń" – podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na konferencji zapowiadającej Senioralia.

Tegoroczne Senioralia będą odbywać się od 12 do 24 maja. Ich oficjalnego otwarcia dokona prezydent Łodzi, która przekaże seniorom klucze do bram miasta. Gwiazdą uroczystości na ul. Piotrkowskiej będzie zespół Skaldowie, istniejący od 1965 roku. W strefie namiotów będą odbywać się warsztaty, badania, zajęcia sportowe, porady.

Już następnego dnia rozpocznie się cykl wydarzeń współtworzonych przez organizacje pozarządowe, kluby, instytucje i podmioty działające na rzecz osób starszych, m.in. przez partnerów Miejskiej Karty Seniora. Zajęcia będą podzielone na kategorie: zdrowie, kultura, edukacja, sport i rekreacja, porady i drzwi otwarte. Łodzianie po 60. roku życia zostaną zaproszeni na wykłady, warsztaty, lekcje pokazowe, wycieczki, spektakle i koncerty.

W ramach Senioraliów odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Drzewo Pokoleń organizowany przez Urząd Miasta Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ma on na celu wyłonienie i uhonorowanie organizacji pozarządowych, instytucji i seniorów, realizujących projekty w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się oraz podejmujących działalność przyczyniającą się do poprawy jakości życia osób 60 plus. Gala Konkursu stanowić będzie również oficjalne zakończenie VI Senioraliów.

Podczas Senioraliów osoby posiadające Miejską Kartę Seniora będą mogły podróżować bezpłatnie po Łodzi komunikacją miejską.