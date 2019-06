Kylie Minogue to bez wątpienia ikona i legenda światowej muzyki pop i dance. Wszyscy znają jej przeboje takie jak "Locomotion", "Cant Get You Out Of My Head" czy "I Should Be So Lucky". Wokalistka pojawi się w Polsce niedługo po tym, jak na półki sklepowe i do serwisów streamingowych tafi jej nowe wydawnictwo "Step Back in Time: The Definitive Collection".

Interpol to ikona nowojorskiego rocka i alternatywy kolejnym zespołem na Open’erze. Grupa wystąpi 3 lipca i nie będzie to pierwszy koncert tego zespołu w Polsce. Zespół istnieje od 1997 roku i zaliczany jest najlepszych w swojej stylistyce.

Opener Festival zaplanowany jest na 3-6 lipca 2019 roku. Oprócz wymienionych gwiazd pojawią się m.in. Travis Scott, The Smashing Pumpkins, The Strokes i Lana Del Rey.