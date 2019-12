Pierwszy klubowy koncert Bombay Bicycle Club w Polsce odbędzie się 17 marca 2020 w klubie Proxima. Szczegóły na oficjalnej stronie wydarzenia.

W miniony piątek zespół udostępnił tytułowy kawałek z albumu „Everything Else Has Gone Wrong”. Singiel jest już dostępny w serwisach cyfrowych, a album ukaże się 17 stycznia 2020.

„Everything Else Has Gone Wrong” to zarazem piąty album Bombay Bicycle Club, jak i pierwsze wydawnictwo po pięcioletniej przerwie. Tytułowy utwór był ostatnim, jaki powstał w ramach sesji do płyty, dlatego zespół postanowił nadać mu właśnie taką nazwę. Jak tłumaczy Jack Steadman, wokalista i gitarzysta: – Po prostu czuliśmy, że ta piosenka idealnie podsumowuje treść albumu.

„Zostaw włączony sprzęt muzyczny, wszystko inne się zepsuło” – słyszymy w refrenie piosenki. – Przez większość życia nie byłem zbyt dobry w wyrażaniu słowami tego, co czuję – opowiada Steadman i dodaje: – Dość ironicznie, piosenka jest o tym, że nie chcę pisać tekstów, ale tak naprawdę jestem z tego tekstu bardzo dumny. Po wysłuchaniu tego numeru uświadomiliśmy sobie, że wiele innych kawałków z tej płyty ma motywy katharsis.

Materiał w dużej mierze został napisany w Kornwalii, a nagrania odbyły się w Stanach, m.in. z udziałem laureata Grammy, producenta Johna Congletona (St. Vincent, Sharon Van Etten, War on Drugs). Głównym singlem promującym wydawnictwo jest utwór „Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)”.

Bombay Bicycle Club debiutowali „I Had The Blues But I Shook Them Loose” w 2009, a od tego czasu nieustannie rozwijają się i pracują nad swoim brzmieniem. Rzadko zdarza się zespół, który jednocześnie porywa tysiące na świecie, a jednocześnie nie daje się zamknąć w sztywne ramy gatunkowe.