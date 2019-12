Złote i platynowe płyty, nominacje do Grammy, kilka pozycji nr 1 na liście Billboardu - to tylko część dorobku The Game'a. Protegowany Dra Dre; autorów międzynarodowych hitów "How We Do", "Hate It or Love It" czy "100" wypuścił 29 listopada swój pożegnalny album. W ślad za płytą "Born2Rap" reprezentant Los Angeles ruszy w trasę koncertową, podsumowującą jego artystyczny dorobek.

Podczas pożegnalnego tournée The Game dotrze również do Polski. 28 lutego 2020 r. w warszawskiej Progresji będziemy mieli okazję wznieść w górę czerwone bandany i podziękować za rap, który bez The Game’a z całą pewnością dla wielu z nas miałby dużo mniejsze znaczenie.

Pożegnalna płyta "Born2Rap" ukazała się dokładnie w dniu 40. urodzin rapera. Na albumie pojawili się gościnnie m.in. Ed Sheeran, Miguel, Travis Barker, 21 Savage i Anderson .Paak.