Występ Krzysztofa Zalewskiego i towarzyszącej mu gościnnie Brodki zacznie się o godz. 23.20. O północy rozpocznie się kilkuminutowy pokaz fajerwerków, a ok. godz. 00.30 na scenie pojawi się Kamil Bednarek. Od godz. 22 i w przerwach między koncertami wystąpią m.in. dj Neevald, Bartes, Matthew Clarck, a także Banan on Sax, Kasia Malenda i John James.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale uczestnicy muszą mieć ze sobą specjalne opaski. Można je odbierać w punktach informacji turystycznych na Starym Rynku i dworcu Poznań Główny oraz w Centrum Informacji Kulturalnej. Będzie je też można otrzymać we wtorek od godz. 20 przy wejściu na pl. Wolności.

W związku z miejskim Sylwestrem ruch tramwajowy przy pl. Wolności będzie zamknięty od godz. 17. Tramwaje linii nr 2, 5, 9, 13, 16 i 201 kursujące w kierunku ul. Gwarnej i mostu Teatralnego pojadą objazdami. We wtorek od godz. 18 wyłączone dla ruchu zostaną ulice przylegające do pl. Wolności. Poznański miejski Sylwester potrwa do godz. 2 w nocy.