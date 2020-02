Dwa miesięcy temu miało miejsce pierwsze muzyczne ogłoszenie Fest Festivalu na 2020 rok. W gronie artystów znaleźli się m.in. Nothing But Thieves, James Bay, czy Denzel Curry. Kolejne ogłoszenie otwiera drugi headliner festiwalu - Mark Ronson.

To międzynarodowy producent, pięciokrotny zdobywca nagrody Grammy oraz laureat Złotego Globu i Oscara za utwór „Shallow” w kategorii Najlepsza oryginalna piosenka filmowa, którą wykonali Lady Gaga z Bradley’em Cooper’em. Mark wyprodukował również wielokrotnie doceniany album Amy Winehouse czy jeden z największych hitów tej dekady - „Uptown Funk”. Pod koniec 2019 roku do serwisu YouTube trafił dokument „How To Be: Mark Ronson”, czyli filmowa opowieść o procesie twórczym artysty i historiach stojących za jego utworami. Na najnowszej płycie Marka pt. „Late Night Feelings” znalazły się równie znane single - „Late Night Feelings”, nagrany z Lykke Li oraz „Nothing Breaks Like a Heart” z Miley Cyrus.