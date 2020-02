Bilety w cenie 180 zł do sprzedaży trafią w poniedziałek, 2 marca.

"Walk the Sky", najnowszy, szósty już w dorobku krążek Alter Bridge ukazał się w październiku zeszłego roku i od razu bardzo dobrze przyjął się zarówno wśród fanów jak i dziennikarzy. Na płycie znalazło się 14 kompozycji, a kwartet w składzie Myles Kennedy (wokal, gitara), Mark Tremonti (gitary, wokal), Brian Marshall (bas) oraz Scott Philips (perkusja) osiągnął na tym krążku twórczy szczyt swoich możliwości.

Alter Bridge powołany do życia został w 2004 roku i tego samego roku ukazał się debiutancki album kapeli "One Day Remains", który w samych tylko Stanach zyskał status Złotej Płyty. W 2007 roku wydana została druga płyta formacji "Blackbird", a solo z tytułowej kompozycji zostało uznane za 'Greatest Guitar Solo Of All Time' przez magazyn Gitarzysta. W 2010 roku premierę miał trzeci studyjny krążek Amerykanów "AB III", to właśnie z tej płyty pochodzi pierwszy no1 kapeli, singiel "Isolation". Kolejna płyta "Fortress" ukazała się w 2013 roku, krążek znalazł się na 12 miejscu Billboard Top 200 i zebrał świetne recenzje w takich magazynach jak np. Total Guitar, KERRANG!, The Guardian, Loudwire czy Ultimate Guitar.

Pomiędzy wyprzedanymi koncertami w Europie i Ameryce Północnej zespół pojawił się w VH1 oraz na okładce magazynu Classic Rock, który nazwał 'Fortress' „najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobili”, podczas gdy Eddie Trunk umieścił ten album w swoim Top Ten płyt z ostatnich 10 lat. ”The Last Hero" z 2016 roku dał grupie pierwszy album na Top 10 od czasu ich debiutu. Formacja pojawiła się też m.in. w programie Jimmy Kimmel Live, a i ich muzyka została użyta przez WWE, Major League Baseball czy też NASCAR.

W swojej twórczości Alter Bridge miesza ze sobą elementy różnych rodzajów rocka i metalu, ale nawet najcięższe kompozycje przyprawione są sporą dawką melodii i niesamowitej energii, co najlepiej widoczne jest podczas koncertów grupy, za które formacja ta uwielbiana jest przez fanów jak i krytyków muzycznych. Zespół doceniany jest również przez swoich kolegów po fachu, takich jak np. Slash, Eddie Van Halen, John Paul Jones czy Jimmy Page, którzy gościnnie pojawiali się na scenie podczas koncertów AB. "Zdecydowanie jesteśmy kapelą koncertową. Dla nas właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Nagrywamy płyty, by potem móc grać je na żywo dla ludzi" - mówi Myles Kennedy.