Jeden z czołowych polskich zespołów symfonicznych przygotował na czas kwarantanny akcję pod hasłem "NOSPR w Twoim domu". Są to trzy cykle wydarzeń o programie układanym spontanicznie i na żywo.

Reklama

Jak poinformowała kierowniczka działu promocji NOSPR Iwona Sobczyk, w ramach cyklu "Dwójka w NOSPR, NOSPR w Dwójce" we współpracy z Programem 2 Polskiego Radia NOSPR emituje w internecie wybór koncertów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Koncertów można posłuchać codziennie o godz. 12.00 i 21.00 na stronie www.dwojka.polskieradio.pl i na www.nospr.org.pl.

"To bardzo osobisty wybór utworów, którego dokonał Jacek Hawryluk. Wspólnie z nim polecamy koncerty, które szczególnie zapadły nam w pamięć, wzruszyły i wzbudziły wielkie emocje. Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia towarzyszyli podczas nich legendarni soliści i dyrygenci" – powiedziała Iwona Sobczyk.

Cykl "NOSPR rozrywkowy" to okazja do polecania książek, płyt i proponowania rodzinnych aktywności, które pomogą odgonić nudę. Cykl zainaugurował Tymek, którego tata – Tomasz Hajda – jest puzonistą w NOSPR. W krótkim filmiku pokazał, jak domowym sposobem zbudować działający instrument muzyczny i zachęcił do tego samego internautów.

W planach są też wirtualne odwiedziny u muzyków orkiestry, by poznać ich codzienne muzyczne życie w ramach cyklu "#NOSPRbardziejkameralny".

Nowe cykle przygotowała też w związku z ogólnospołeczną kwarantanną Opera Śląska w Bytomiu. Są to transmisje spektakli operowych na fanpage'u bytomskiego teatru, ćwiczenia typu balletfit dla dorosłych i lekcje baletowe dla dzieci czy film-spacer po operze.

Tytuły i daty najciekawszych spektakli operowych i baletowych z największych i najbardziej znanych oper świata będą polecać soliści tej sceny. Cykl #tanczzopera ma z kolei zachęcić do wspólnych ćwiczeń i dbania o kondycję. Są to zajęcia prowadzone przez solistkę Baletu Opery Śląskiej Aleksandrę Piotrowską-Zarębę. W programie treningów ćwiczenia rozciągające i wzmacniające całe ciało, a także elementy automasażu, czyli tzw. rolowanie. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki o godz. 9.00 – online. Najmłodsi przed monitory zaproszeni zostaną we wtorki i piątki o godz. 16.00.

Aneta Pająk, instruktorka prowadząca Studio Baletowe Opery Śląskiej, poprowadzi dla dzieci lekcje baletu. Będą one prezentowane na podobnej zasadzie, jak odbywają się w rzeczywistości. Uczestnicy zaczną od rozgrzewki, a następnie będą ćwiczyć poszczególne podstawowe pozycje baletowe, o których instruktorka wcześniej opowie.