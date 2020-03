Jak poinformował instytut na swojej stronie internetowej, bilety na kolejne dni eliminacji zachowują swoją ważność np. bilet na pierwszy dzień eliminacji 17 kwietnia obowiązuje 18 września, dalej analogicznie.

Z 502 zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs, do udziału w eliminacjach dopuszczono 164 pianistów z 33 krajów. Najwięcej, bo 43 osoby, to Chińczycy, 31 osób jest z Japonii, zagra też 18 Polaków oraz 16 pianistów z Korei Południowej.

Polacy zakwalifikowani do eliminacji to Tymoteusz Bies, Łukasz Byrdy, Aleksandra Dąbek, Mateusz Duda, Katarzyna Gołofit, Joanna Goranko, Mateusz Krzyżowski, Jakub Kuszlik, Julia Łozowska, Tomasz Marut, Eryk Parchański, Zuzanna Pietrzak, Aleksandra Świgut, Mateusz Tomica, Jacek Wendler, Marcin Wieczorek, Andrzej Wierciński i Maciej Wota. Pełna lista zakwalifikowanych dostępna jest na stronie: https://chopin2020.pl/pl/competitors.

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzili Lech Dudzik, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń i Wojciech Świtała, którzy musieli przesłuchać 250 godzin nagrań na DVD.

Regulamin Konkursu Chopinowskiego dopuszcza zakwalifikowanie laureatów niektórych (ściśle w nim określonych) konkursów pianistycznych do udziału w przesłuchaniach konkursowych z pominięciem etapów kwalifikacyjnego oraz eliminacji.

W czwartek Narodowy Instytut Fryderyka Chopina podał nazwiska dziewięciu osób, które wystąpią w konkursie w październiku. Będzie to pięciu Polaków - Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Szymon Nehring, Kamil Pacholec i Piotr Pawlak; dwóch pianistów ze Stanów Zjednoczonych: Evren Ozel oraz Avery Gagliano, Japończyk Tomoharu Ushida i Yutong Sun z Chin.

Sam konkurs zaplanowano na październik, jego inauguracja odbędzie się 2 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. I etap konkursu potrwa od 3 do 7, a II między 9 a 12. Przesłuchania zakwalifikowanych do III etapu będą odbywać się od 14 do 16. Finaliści będą występować między 18 a 20, a koncerty laureatów zaplanowano w dniach od 21 do 23 października. Pianistów oceniać będzie 18-osobowe jury, któremu przewodniczyć będzie Katarzyna Popowa-Zydroń, oprócz niej uczestników oceniać będą m.in. Dmitri Alexeev, Martha Argerich, Dang Thai Son, Janusz Olejniczak, Adam Harasiewicz.