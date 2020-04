„W dniu, w którym świętujemy wiarę w triumfujące życie, jestem zaszczycony i szczęśliwy, że mogę odpowiedzieć ‘TaK’ na zaproszenie Miasta i Katedry Duomo w Mediolanie” - w ten sposób Andrea Bocelli odpowiedział „tak” Miastu Mediolan w tym mrocznym czasie, który rani całe Włochy.

Publiczność nie będzie obecna podczas tego wydarzenia, z rygorystycznym zakazem wstępu do Katedry (zgodnie z przepisami rządowymi w związku z Covid-19), ale koncert będzie transmitowany na cały świat na kanale YouTube

Początek o godz: 19 czasu polskiego.

Koncert niosący przekaz miłości, uzdrowienia i nadziei Włochom i całemu światu, odbędzie się w katedrze Duomo - pomniku narodowego i światowego dziedzictwa architektonicznego - obecnie zamkniętej dla wszystkich. Otworzy ona swoje wrota specjalnie dla Andrei Bocellego, któremu akompaniować będzie organista katedry, Emanuele Vianelli, na jednych z największych organów piszczałkowych na świecie. Artysta wykona starannie dobrane utwory, specjalnie zaaranżowane na tę okazję na głos solo i organy, w tym uwielbiane Ave Maria Bacha/Gounoda i Sancta Maria Mascagniego – repertuar muzyki sakralnej niosący ukojenie w symbolicznym dniu odnowy życia.

Wydarzenie organizowane jest przez Miasto Mediolan i Veneranda Fabbrica del Duomo, a wyprodukowane przez Sugar Music oraz Universal Music Group, dzięki hojnemu wsparciu serwisu YouTube. Andrea Bocelli wystąpi całkowicie pro bono (we współpracy z Almud i Maverick Management).

„Cieszę się, że Andrea przyjął nasze zaproszenie” - powiedział burmistrz Mediolanu, Giuseppe Sala. „Tegoroczna Wielkanoc będzie dla nas wszystkich zupełnie inna. Radosny spokój, jaki zwykle towarzyszy temu dniu, został zaburzony przez pandemię, której doświadczamy. Jestem przekonany, że niezwykły głos Bocellego ukoi nas i rozgrzeje serce Mediolanu, Włoch i całego świata.”

„Nasze >Alleluja< jest zaproszeniem, które złożyliśmy w arce czterdzieści dni temu, a ta powódź, która zalała nas wszystkich, sprawiła, że niemal zapomnieliśmy o radości dzielenia się nim w dniu Zmartwychwstania Pańskiego. Głos i słowo Andrei Bocellego przypomina nam, że przyczyna naszej nadziei nie pochodzi od nas, ale jest darem od Boga. W taki właśnie sposób: głosem Bocellego prosto z naszej katedry Duomo – domu mediolańczyków – głosimy przekonanie, że Duch Zmartwychwstałego Chrystusa pomoże nam przeżyć dni dane nam przez Jego Królestwo, które pragnie nowej ludzkości, zjednoczonej i braterskiej”- powiedział Arcybiskup Gianantonio Borgonovo.

„Wierzę w siłę wspólnej modlitwy; wierzę w chrześcijańską Wielkanoc, uniwersalny symbol odrodzenia, którego każdy – bez względu na to, czy jest wierzący, czy nie – naprawdę teraz potrzebuje. Dzięki muzyce transmitowanej na żywo, która zgromadzi miliony splecionych rąk na całym świecie, obejmiemy pulsujące serce zranionej Ziemi. To wspaniałe międzynarodowe zjednoczenie będzie dla Włoch powodem do dumy.

Hojny, odważny, proaktywny Mediolan i całe Włochy, staną się ponownie wzorcowym przykładem, motorem odrodzenia, na które wszyscy mamy nadzieję. Radością dla mnie będzie doświadczenie tego w Duomo, podczas obchodów Wielkiej Nocy, która przywołuje tajemnicę narodzin i odrodzenia” powiedział Andrea Bocelli.

Bocelli, razem z Fundacją jego imienia, jest obecnie zaangażowany w kampanię niesienia pomocy na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19. Andrea Bocelli Foundation (ABF) rozpoczęła zbiórkę pieniędzy, by wesprzeć szpitale w zakupie niezbędnego wyposażenia, chroniącego personel medyczny. Swoje wsparcie można okazać poprzez przekazanie darowizny za pośrednictwem kampanii GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/wk67wc-abfxcamerino lub poprzez kontakt z Andrea Bocelli Foundation, pisząc na adres development@andreabocellifoundation.org