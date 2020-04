Kuratorem imprezy transmitowanej do wielu krajów świata była Lady Gaga. Przygotowała program we współpracy z Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz ruchem obywatelskim Global Citizen założonym, by położyć kres skrajnemu ubóstwu do roku 2030. Artyści występowali ze swoich domów.

Telewidzów zapewniono, że mogą odłożyć portfele, ponieważ inicjatorzy koncertu zdołali zgromadzić w dziele solidarności z tymi, którzy zmagają się z pandemią, 50 mln dolarów. Zachęcano natomiast wszystkich do przyłączenia się do batalii w roli woluntariuszy.

"Jestem dzisiaj tak szczęśliwa, że stanowimy wspólnie jeden świat" – mówiła Lady Gaga, wspominając o pracownikach medycznych ryzykujących życiem w walce z wirusem.

"Myślę o nich każdego dnia, modlę się za nich każdego dnia" – przyznała. Rozpoczęła koncert piosenką Nat King Cole'a "Smile".

Paul McCartney przypomniał, że jego matka była pielęgniarką i miał okazję spotykać się i z jej środowiskiem. "Powiedzmy naszym liderom, że potrzebujemy ich w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na całym świecie, aby taki kryzys nigdy się nie powtórzył" - apelował. Zaśpiewał piosenkę "Lady Madonna".

"Koronawirus jest w kłopotach, gdy angażują się Beatlesi" - żartował jeden z prezenterów zapowiadających program Jimmy Kimmel z telewizji ABC.

Słynny piłkarz David Beckham oraz Victoria Beckham przedstawili Eltona Johna, który zaśpiewał "I'm Still Standing".

"To jest dla wszystkich, którzy pracują na pierwszej linii frontu 24/7. Dziękuję wam za całą wiedzę, miłość, troskę i człowieczeństwo" - wyznał.

Jennifer Lopez zaśpiewała utwór Barbary Streisand "People", a The Rolling Stones - piosenkę "You Can't Always Get What You Want". Do Jimmy'ego Fallona i zespołu The Roots dołączyli pracownicy służby zdrowia w utworze "Safety Dance".

Gwiazdom Celine Dion i Andrei Bocellemu w utworze "The Prayer" towarzyszył pianista klasyczny Lang Lang, a także Lady Gaga i John Legend.

Do udziału w koncercie zostało zaproszonych wielu celebrytów. Byłe pierwsze damy Stanów Zjednoczonych Laura Bush i Michelle Obama wystąpiły z wspólnym przesłaniem. "Duch i odwaga narodu amerykańskiego są najbardziej widoczne w czasach kryzysu, a w tym trudnym okresie fizycznej separacji, nigdy nie byliśmy bliżej" - deklarowały.

Melinda i Bill Gates opowiadali o staraniach ich fundacji w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa. "Ostatecznie koniec nadejdzie, kiedy będziemy mieli szczepionkę" - przekonywał jeden z najbogatszych ludzi świata, założyciel firmy Microsoft.

"Musimy dopilnować, aby rządy na całym świecie zapewniły pracownikom służby zdrowia sprzęt, fundusze i wsparcie, którego potrzebują. I dziś stoimy jak jeden świat zjednoczony w naszej walce o uwolnienie świata od tej choroby" – mówiła Oprah Winfrey.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podkreślił, że aby przezwyciężyć kryzys należy się zjednoczyć.

"Dzisiaj poprzez uniwersalny język muzyki czcimy odwagę i poświęcenie pracowników służby zdrowia i innych. Pomyślmy zarazem o najbardziej narażonych. I proszę, przyłączcie się do naszego apelu o globalne zawieszenie broni, żebyśmy się mogli skupić na naszym wspólnym wrogu, wirusie" – wzywał szef ONZ.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus składał hołd tym, którzy zmarli w batalii z koronawirusem. Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy wciąż biorą w niej udział i zapewniał, że nie zostaniemy pokonani.

"Covid-19 tyle nam zabiera, ale daje nam też wyjątkową możliwość zatarcia różnic, przełamania barier, dostrzeżenia tego, co w każdym z nas najlepsze, złożenia życzeń zdrowia wszystkim oraz zapewnienia, że coś takiego się nigdy więcej nie wydarzy" - argumentował.

W trakcie koncertu zobaczyć można było w akcji m.in. personel medyczny jednego z południowo-koreańskich szpitali. W programie uczestniczyła też lekarka Sanam Ahmed z nowojorskiego Mount Sinai Hospital.

"Chcę, żebyście wiedzieli, że jeśli nie możecie trzymać swojej matki za rękę, jestem tam, żeby ją trzymać za rękę. Pielęgniarki i lekarze jesteśmy tam wszyscy, aby powiedzieć waszej mamie i tacie, tym których kochacie, że kochacie ich i że jesteśmy tam, aby się nimi opiekować" – zapewniała lekarka.

Sobotni koncert poprzedziła sześciogodzinna transmisja na żywo z występami artystów na YouTube, Facebooku i Twitterze. Dziękowali pracownikom służby zdrowia za ich wysiłki w zwalczaniu skutków SARS-Cov-2.