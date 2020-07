Każdy koncert to wyjątkowe muzyczne wydarzenie, zarówno dla fanów, jak i tych, którzy doskonalą swój muzyczny kunszt oraz profesjonalnych muzyków. To, co wyróżnia projekt, to streaming na 7 kamer. Każda kamera śledzi innego muzyka.

W cyklu imprez zobaczymy:

5 lipca – Voo Voo

12 lipca – Wojtek Mazolewski Quintet

19 lipca – Raz Dwa Trzy

26 lipca – Michał Urbaniak & Mika Urbaniak

Jako pierwszy, już 5. lipca, wystąpi zespół Voo Voo, który łączy rożne style muzyczne, dużą dozę improwizacji i lidera w osobie Wojciecha Waglewskiego.

Kolejny na afiszu jest jeden z najpopularniejszych polskich jazzmanów, który wprowadził jazz na muzyczne listy przebojów. Ten gatunek cały czas się rozwija, tworząc brzmienia łączące się z kulturą hip-hopową, elektroniczną i klubową. Dzięki temu Wojtek Mazolewski trafia również do świadomości młodego słuchacza i tworzy nowy rodzaj muzyki. Oprócz Wojtek Mazolewski Quintet jest również liderem i założycielem grupy Pink Freud, której płyty wydawane są przez Universal Music Polska.

W grudniu 2019 roku zespół wydał swoją najnowszą płytę „When Angels Fall”, na której znalazły się interpretacje twórczości wybitnego Krzysztofa Komedy. Zbliżający się koncert będzie więc okazją, aby wysłuchać utworów z nowej płyty na żywo.