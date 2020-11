Od 23 do 25 lipca 2021 r. planowana jest 15. odsłona festiwalu Audioriver, który tradycyjnie ma odbyć się na płockiej nadwiślańskiej plaży; oprócz tego elektroniczne brzemienia – jak zapowiedzieli już wcześniej twórcy imprezy - powrócą tam 1 sierpnia, w ramach dodatkowej imprezy Sun/Day.

„Jeśli reprezentujecie organizację pozarządową, inicjatywy społeczne albo współtworzycie projekty związane z kulturą lub sztuką, możecie wziąć czynny udział w programie przyszłorocznej edycji Audioriver w Płocku” – oznajmili w czwartek organizatorzy festiwalu. Jak wyjaśnili, anonsowana formuła to „możliwość zaprezentowania autorskich projektów wielotysięcznej publiczności” w ramach Audioriver Sobótka.

Twórcy płockiego festiwalu muzyki elektronicznej przekazali, że rozpoczynają właśnie nabór do przedsięwzięcia, w którym „mogą wziąć udział m.in.: NGOs, stowarzyszenia, aktywiści, promotorzy, performerzy, projektanci, studenci uczelni artystycznych lub po prostu osoby, które chcą wykazać się swoją kreatywnością na dowolnej płaszczyźnie”.

Niezwykła Sobótka

„Audioriver Sobótka to otwarta przestrzeń dla kultury, ważnych społecznych inicjatyw i artystów z różnych dziedzin sztuki” – powiedział Piotr Orlicz-Rabiega, szef Audioriver, cytowany w festiwalowym komunikacie. Przypomniano w nim, że organizowany od lat projekt Audioriver Sobótka, „to program skierowany do festiwalowej publiczności oraz lokalnej społeczności Płocka i okolic, w ramach którego odbywają się m.in. darmowe panele dyskusyjne, warsztaty czy targi muzyczne”.

Jak podali twórcy wydarzenia, zgłoszenia do programu Audioriver Sobótka można wysyłać na adres adam.gorczyca@audioriver.pl, a w wiadomości należy napisać kilka słów o sobie i reprezentowanej organizacji oraz opisać proponowany projekt, który byłby częścią 15. edycji festiwalu Audioriver.

Audioriver to jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie. W tym roku miał odbyć się po raz 15, tradycyjnie na nadwiślańskiej płockiej plaży, od 24 do 26 lipca. W połowie kwietnia twórcy wydarzenia zdecydowali o jego odwołaniu z uwagi na epidemię koronawirusa. Zapowiedzieli wówczas, że jubileuszowy festiwal zostanie zorganizowany w innym terminie - z końcem kwietnia przekazali ostatecznie, że będzie to czas od 23 do 25 lipca 2021 r.

W maju twórcy Audioriver ogłosili z kolei, że oprócz głównych wydarzeń muzycznych i towarzyszących, planowanych w Płocku w lipcu, elektroniczne brzemienia wrócą tam 1 sierpnia, w ramach dodatkowej imprezy - Sun/Day. W październiku ogłoszono pierwszych artystów, którzy w przyszłym roku mają wystąpić na festiwalu – są to: Baasch, BICEP live, Gorgon City, The High Contrast Band, Len Faki, Mathame i Paula Temple b2b SNTS.

Podczas Audioriver w 2019 r., który trwał od 26 do 28 lipca, wystąpiło ponad stu wykonawców reprezentujących różne gatunki brzmień elektronicznych i alternatywnych. W trakcie imprezy odbywały się wydarzenia towarzyszące. Działała specjalna strefa Komisji Europejskiej #EUandME podzielona na sektory tematyczne, obejmujące sztukę, ekologię i sport. Była też strefa #sexedPL, gdzie odbywały się m.in. otwarte spotkania z zaproszonymi przez Anję Rubik i Społeczny Komitet ds. AIDS edukatorami.

W 2012 r. Audioriver znalazł się na liście TOP 10 plebiscytu UK Festival Awards, nagradzającego najważniejsze imprezy muzyczne na świecie. Z kolei w 2009 r. portal branżowy Resident Advisor umieścił imprezę na czwartym miejscu wśród festiwali muzyki elektronicznej na świecie - festiwal wyprzedził wtedy m.in. podobne organizowane w Londynie, Tokio i Lipsku.

W trakcie dotychczasowych odsłon Audioriver występowali m.in. Richie Hawtin, Leftfield, Crystal Castles i Jamie Woon, a także Sven Vath, Shackleton, Gesaffelstein, Four Tet, Dillinja, Dinky, Jaguar Skills i Ella Eyre. Byli również Carl Craig, Moderat, GusGus, Trentemoller, Paul Kalkbrenner, Roeyksopp i Ricardo Villalobos oraz Modeselektor.

Organizatorem festiwalu Audioriver, który odbędzie się w przyszłym roku w Płocku jest Fundacja Jest Akcja! Partnerami wydarzenia są miasto Płock oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.