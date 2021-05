Organizatorom PPA udało się zachować większość koncertów z ubiegłorocznego programu festiwalu, który nie odbył się z uwagi na pandemię.

"Bardzo zależało mi na tym, żeby ci sami artyści, którzy byli już zaproszeni, pojawili się na tegorocznym festiwalu. Byłem ciekaw, jak ten repertuar, który był przewidziany półtora roku temu, zafunkcjonuje teraz, kiedy nasze myślenie o rzeczywistości zmieniło się drastycznie. Wielu artystów przyjedzie do nas z tymi samymi programami, ale będą to już artyści, którzy mają zupełnie inną energię, są skoncentrowani na czymś innym" - mówił dyrektor artystyczny PPA Cezary Studniak na wtorkowej konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano program festiwalu.

Wśród gości zagranicznych przeglądu znaleźli się m.in. holenderska wokalistka Kovacs, pochodzący z Bułgarii performer i choreograf, kompozytor i wokalista Ivo Dimchev oraz Portugalczyk Salvador Sobra - laureat konkursu Eurowizja.

Zaplanowano również koncert rosyjskiej grupy feministycznej Pussy Riot. "Nie podajemy obsady tego koncertu, ponieważ mamy informację z ostatnich dni, że liderka formacji siedzi właśnie w areszcie" - tłumaczyła rzeczniczka PPA Joanna Kiszkis. W związku z tym artyści konstruują też na festiwal nowy program.

Podczas przeglądu wystąpią także Renata Przemyk, która zaśpiewa w duetach m.in. z Adamem Nowakiem, Czesławem Mozilem, Markiem Dyjakiem i Johnem Porterem, a także Magda Kumorek, Mary Komasa, Natalia Sikora z grupą Huncwot oraz duet Karaś/Rogucki.

Być jak Beata

Wśród propozycji PPA znalazły się także przedstawienia "Być jak Beata" z piosenkami Beaty Kozidrak z Teatru Współczesnego w Szczecinie, "Złota skała. Opowieść o Robercie Brylewskim" warszawskiego Teatru Studio oraz "Boże! Ojczyzna! – Ale jaka?" - spektakl w reżyserii Bogusława Sobczuka, w którym poezje o Polsce będą recytować aktorzy-mistrzowie słowa, a śpiewać – młodzi wokaliści.

Widzowie będą mogli obejrzeć także spektakle dyplomowe szkół teatralnych z ubiegłego roku: "Przybysz" w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, "Ustawienia ze świętymi, czyli rozmowy obrazów" w reżyserii Agaty Dudy-Gracz z warszawskiej Akademii Teatralnej oraz "Inni ludzie" według tekstu Doroty Masłowskiej w reżyserii Macieja Stuhra z wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych.

Nieodłącznym elementem PPA jest Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki. Zarówno finał konkursu, jak i gala również pozostały bez większych zmian. Pierwszą część koncertu finałowego, czyli występy finalistów konkursu wyreżyseruje Paweł Palcat. W drugiej części wystąpi Ralph Kaminski z piosenkami Kory. Koncert galowy pod tytułem "Wiązanka pieśni miłosnych" wyreżyseruje natomiast Jan Klata. "Jan Klata jest czujny i jest to reżyser, który na pewno odbija się bardzo szybko od tego co tu i teraz. Nie wątpię, że gala skręci w jakieś dodatkowe konteksty. Bardzo jestem ciekaw, jak zabrzmi teraz +Wiązanka pieśni miłosnych+" – mówił Studniak.

Jak co roku podczas festiwalu nie zabraknie także Konkursu Off. Do realizacji wybrano siedem spektakli, jednak z przyczyn losowych jeden z nich zostanie przeniesiony na kolejny rok.

Festiwal zagości w tym roku nie tylko w Tatrze Capitol, ale także m.in. na niedawno otwartej Scenie w Podwórku w Imparcie, w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia i w Synagodze pod Białym Bocianem.

Tegoroczny PPA przybierze formułę hybrydową - większość koncertów i spektakli będzie można oglądać zarówno na żywo, jak i online - w formie transmisji na żywo i emisji nagrań.

Organizatorem Przeglądu jest Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, mecenasem – Miasto Wrocław.