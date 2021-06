Baasch zakończył 2020 rok pasmem sukcesów. Nominacja do Bestsellerów Empiku, Olśnień Onetu oraz Fryderyków i płyta „Noc” w podsumowaniach najlepszych płyt roku ugruntowały jego pozycję na scenie elektro. Nie zwalnia tempa i prezentuje utwór „Cienie” w wersji live, stworzony po raz pierwszy w Polsce w technologii produkcji xR.

Zespół (Baasch – wokal, Robert Alabrudziński – perkusja, Aleksander Żurowski – syntezatory) spotkał się w podkrakowskiej Alvernia Planet z ekipami Piloci Studio (produkcja oprawy wizualnej) oraz Funky Fox Studio (technologia xR), aby zagrać live sesję i zarejestrować ją w nietypowy sposób. Część ujęć to mix rzeczywistego obrazu z środowiskiem 3D zrealizowanym w Unreal Engine, a część to grafiki w całości stworzone komputerowo. Do zrealizowania klipu wykorzystano również technologię NOTCH, która pozwoliła na wystylizowanie obrazów z kamer zbliżeniowych.

Premiera klipu „Cenie” w wersji live xR zbiega się w czasie z ogłoszeniem trasy koncertowej Baascha. TRASA CIENIE zawita latem m.in. do:

26 czerwca – Kraków / Wianki

2 lipca – Paczyn / Las Festival

3 lipca – Mysłowice / Mysłowice Alternatywnie

8 lipca – Wrocław / Tamka

9 lipca – Poznań / Wilda

10 lipca – Białystok / New Pop Festival

17 lipca – Wrocław / WROsound

6 sierpnia – Konin

7 sierpnia – Kraków / Męskie Granie

12 sierpnia – Gdańsk / Soundrive

14 sierpnia – Olsztyn / Olsztyn Green Festival

15 sierpnia – Augustów

17 sierpnia – Warszawa / Lato na Pradze

21 sierpnia – Poznań / Męskie Granie