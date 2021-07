- To będą dwa wyjątkowe koncerty – zapowiada Iwona Strzelczyk-Wojciechowska, która wraz z Krzysztofem Wojciechowskim z Fundacji Jazzart jest pomysłodawczynią i organizatorką odbywającego się po raz 27. Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu "Jazz na Starówce".

Jedyny koncert w Europie

- Nasz amerykański gość, jeden z obecnie najciekawszych trębaczy na światowej scenie jazzowej, wielokrotny zwycięzca plebiscytu prestiżowego magazynu "DownBeat", wystąpi na jedynym koncercie w Europie z premierowym projektem związanym z najnowszym albumem "Griot: This Is Important” – zaznacza Strzelczyk-Wojciechowska.

Album jest pełen oryginalnych kompozycji; powstał wraz z książką "Griot: Examing The Lives of Jazz's Great Storytellers", w której znalazły się rozmowy o historii jazzu i wywiady ze znanymi postaciami ze świata jazzu.

Trębaczowi towarzyszyć będą nowojorscy muzycy: pianista Victor Gould; wibrafonista Chien Chien Lu; Vicente Archer na kontrabasie oraz perkusista Allan Mednard.

Urodzony w Stanach Zjednoczonych Jeremy Pelt rozpoczął rozwijającą się w dużym tempie karierę w 1998 roku, kiedy po ukończeniu Berklee College of Music zamieszkał w Nowym Jorku i dołączył do Mingus Big Band. Szybko zdobył uznanie w nowojorskim środowisku jazzowym, co zaowocowało współpracą m.in. z Ravim Coltrane’em, Frankiem Fosterem, Jimmym Heathem, Vincentem Herringiem, Johnem Hicksem, Cedarem Waltonem.

Koncertował ze słynnymi formacjami jazzowymi, w tym m.in. The Roy Hargrove Big Band, The Village Vanguard Orchestra i The Duke Ellington Big Band.

Jako lider Pelt nagrał osiemnaście płyt, koncertował na całym świecie z własnymi różnymi zespołami, pojawiając się na wielu liczących się festiwalach i estradach jazzowych. Nagrania i występy Pelta przyniosły mu uznanie krytyków, zarówno w kraju, jak i za granicą.

12 lutego 2021 roku muzyk wydał swój najnowszy album "Griot", który będzie miał swoją premierę na festiwalu. Polska premiera albumu jest zarazem premierą europejską.

Koncert Andrzeja Jagodzińskiego

Występ amerykańskiego trębacza poprzedzi koncert wybitnego polskiego pianisty jazzowego Andrzeja Jagodzińskiego, któremu towarzyszyć będą: kontrabasista Adam Cegielski oraz Czesław "Mały" Bartkowski na perkusji.

Andrzej Jagodziński to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej sceny jazzowej, znakomity pianista, akordeonista, kompozytor, aranżer. Sławę i uznanie słuchaczy w kraju i na świecie zdobył wspaniałymi jazzowymi interpretacjami muzyki Chopina. Od kiedy w 1993 roku powstało trio firmowane jego nazwiskiem, artysta aranżuje utwory Fryderyka Chopina; wielki sukces artystyczny odniosły albumy "Chopin”, "Chopin Once More", "Les Brillantes", "Sonata b-moll".

Andrzej Jagodziński od lat współpracuje z wokalistami, m.in. Ewą Bem, Grażyną Auguścik, Urszulą Dudziak, Agnieszką Wilczyńską, Januszem Szromem.

Laureat wielu nagród, m.in: Fryderyka za płytę "Chopin" w kategorii "Jazzowa płyta roku", 2001 – Fryderyk w kategorii "Jazzowy muzyk roku", MATEUSZ – Nagroda Muzyczna Programu III Polskiego Radia im. Mateusza Święcickiego w dziedzinie muzyki jazzowej.

Najnowszą inspiracją Jagodzińskiego stała się muzyka Jana Sebastiana Bacha. Płyta "Bach" została nominowana do nagrody Fryderyk 2021.

- 27. edycja popularnego festiwalu upływa głównie pod znakiem polskich wykonawców na znak solidarności i wsparcia rodzimej sceny jazzowej w czasie pandemii. Występują gwiazdy polskiego jazzu, są jazzowe odkrycia, premiery i wyjątkowe projekty. W programie festiwalu znajdują się również znakomite akcenty międzynarodowe, czego dowodem jest sobotni koncert Jeremy'ego Pelta – zaznacza organizatorka.

Festiwal odbywa się w każdą sobotę lipca i sierpnia na warszawskim Rynku Starego Miasta.