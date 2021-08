Poznaliśmy się w bardzo młodym wieku. Pracujemy ze sobą nieprzerwanie od 12 lat. Wspólnie zaczynaliśmy w Clock Machine, by parę lat później założyć Bass Astral x Igo. Przez te wiele lat wydarzyło się naprawdę sporo. Nasza wspólna podróż to droga od grania na ulicy, plaży, w najmniejszych klubach dla dosłownie kilku osób, do zagrania na niemal wszystkich największych polskich festiwalach, czy dla wypełnionych po brzegi największych sal w naszym kraju. To droga pełna sukcesów, ale także pouczających potknięć. To godziny wspólnej pracy, zarówno tej, którą widzicie na koncertach, ale także poza nimi. Godziny spędzone w studiu, na rozmowach, wspólnym komponowaniu, czas poświęcony na próby, sesje zdjęciowe, teledyski czy wywiady. Ta droga to także możliwość poznania naprawdę niesamowitych ludzi, wspaniałych inspirujących postaci, nawiązania długoletnich przyjaźni. Przychodzi jednak moment, kiedy docierasz do rozstaju dróg i musisz podjąć decyzję, w którą stronę pragniesz podążać. Podjęliśmy więc wspólną decyzję o rozwiązaniu zespołu Bass Astral x Igo. Jednocześnie mamy nadzieję, że nowe drogi zaprowadzą nas w nieznane i z ciekawością wypatrujemy co przyniesie los. Chcielibyśmy Wam podziękować za te wspólne 6 lat. Gdyby nie Wy - nie byłoby nas. Dziękujemy za wsparcie, które nie raz dawało "kopa" do dalszej pracy, za wszelkie wyrazy sympatii, inspirujące rozmowy i spotkania. Dziękujemy, że zawsze jesteście z nami! Tym samym trasa Bass Astral x Igo Ensemble: Last Dance to nasza ostatnia wspólna trasa koncertowa, na którą serdecznie zapraszamy!