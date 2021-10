Hanry Rollins - aktor, ale i były wokalista Black Flag czy Rollins Band przyjedzie do Polski ze swoim wyjątkowym programem “Good To See You 2022”.

Wydarzenie odbędzie się 26 stycznia 2022 w warszawskim klubie Palladium, a bilety w cenie 99 zł i 119 zł trafią do sprzedaży w czwartek, 7 października. Reklama Zakres aktywności, w których z powodzeniem realizuje się Henry Rollins jest naprawdę szalenie szeroki. Światową sławę zdobył dzięki charyzmatycznym występom jako lider punkowego Black Flag, jednak od tego czasu zdążył już zostać również aktorem, pisarzem, wydawcą, podróżnikiem, czy gospodarzem swojego programu TV. Rollins jest jednak przede wszystkim rewelacyjnym mówcą, który swoimi wciągającymi i nierzadko prowokacyjnymi wystąpieniami poruszył tysiące ludzi na całym świecie.