Jak wyjaśniono, "w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości Biuro Programu +Niepodległa+ zaprasza na niezwykłą muzyczną opowieść o trzech wybitnych twórcach, których łączy niezwykła wrażliwość i dar tworzenia dzieł ponadczasowych"

"Fryderyk Chopin, Czesław Niemen i Cyprian Kamil Norwid to postaci, które dzieli czas i przestrzeń. Mimo to śledząc ich biografie można spotkać pewne intrygujące dowody wspólnych wpływów i inspiracyjnych wątków. Ich odkrycie znalazło się u podstaw projektu +Chopin / Norwid / Niemen+, który jest próbą odnalezienia kodu dostępu do Sztuki" - czytamy na stronie "Niepodległej".

Jak podkreślono, "poetyckie wątki historycznych refleksji i narodowych doświadczeń splatają się z dziełami kompozytorskimi najwyższej próby, w Koncercie dla Niepodległej 2021".

Trzech wybitnych twórców

Zaznaczono, że "koncert to opowieść o trzech wybitnych twórcach, ważnych postaciach polskiej kultury". "Cyprian Kamil Norwid to przenikliwy poeta, patron 2021 roku w 200-lecie swoich urodzin. Fryderyk Chopin i Czesław Niemen to wyjątkowi kompozytorzy, których dzielą epoki, ale łączy niezwykła wrażliwość i dar tworzenia dzieł ponadczasowych" - napisano.

Przypomniano, że "Norwid poznał Chopina nieco ponad rok przed jego śmiercią". "Poeta cenił muzykę Fryderyka, czemu dał wyraz w swojej twórczości – +Czarne kwiaty+ i +Nekrolog+ to epitafia powstałe po śmierci kompozytora, a poematy +Promethidion+ i +Fortepian Chopina+ poświęcone są rozważaniom o sztuce. Jeden z utworów poprzedził cytatem z Byrona +muzyka jest rzeczą nadzwyczajną+" - czytamy na stronie "Niepodległej"

Jak wyjaśniono, "Czesław Niemen w roku 1968 sięgnął po +Bema pamięci żałobny rapsod+ autorstwa Cypriana Kamila Norwida". "Przez kilka następnych lat powstawały pieśni do wierszy poety wypełnione muzyką i magią poezji" - dodano.

"W Koncercie dla Niepodległej po kompozycje Chopina i Niemena i wiersze Norwida sięgną artyści: AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, pianista Marcin Masecki, wiolonczelista Tomasz Pokrzywiński, wokalista Stanisław Soyka oraz wokaliści Kasia Moś i Wojciech Myrczek. Wszyscy oni, z wrażliwością i talentem, odczytają wątki muzyczno-poetyckie i opiszą je barwnym muzycznym językiem początku trzeciej dekady XXI wieku" - napisano. "Stworzą dzieło magiczne, które zostanie przedstawione w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada, w Teatrze Narodowym w Warszawie, z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości" - podkreślono.

Koncert będzie transmitowany 10 listopada o godz. 20 na stronie www.niepodlegla.gov.pl oraz na kanale YouTube "Niepodległej".

Jak zaznaczono, koncertu będzie można też wysłuchać 11 listopada o godz. 13 w radiowej Dwójce. 13 listopada o godz. 15.45 zaplanowano jego retransmisję na antenie TVP Kultura.

Koncert "Chopin / Norwid / Niemen" jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa.