Oto grafik trasy:

Częstochowa - 11.02.2022, HSW | + goście: Renata Przemyk, Sebastian Karpiel-Bułecka

Warszawa - 19.02.2022, COS Torwar | + goście: Kasia Nosowska, Agnieszka Chylińska, Kayah

Bydgoszcz - 26.02.2022, Immobile Łuczniczka | + goście: Natalia Szroeder, Organek

Łódź - 6.03.2022, Atlas Arena | + goście: Kuba Badach, Piotr Rogucki

Poznań - 13.03.2022, MTP Pawilon 3a | + goście: Mery Spolsky, Ralph Kaminski

Katowice - 20.03.2022, Spodek | + goście: Miuosh, Grubson

Gdańsk - 2.04.2022, ERGO ARENA | + goście: sanah, Grzegorz Skawiński

Opole - 6.05.2022, Amfiteatr NCPP + goście: Kwiat Jabłoni, Grzegorz Turnau

Wrocław - 13.05.2022, Hala Stulecia | + goście: Edyta Górniak, Paweł Domagała, Kamil Bednarek

Zielona Góra - 14.05.2022, Hala CRS | + goście: Mela Koteluk, Sławek Uniatowski

Zapraszając na trasę Igor Herbut napisał m.in.: Te 10 lat to 10 lat trudnych decyzji. Naiwnego może, ale bezkompromisowego podejścia do muzyki. Tysiące ukłonów z tysięcy scen w całej Polsce i nie tylko. Tysiące Was, fanów, których zaszklone ze wzruszenia oczy, dają mi osobiście, i nam - naszej ekipie, wiarę w to, że to, o czym śpiewamy i gramy jest dla Was ważne.