Jak informują organizatorzy, wystąpią m.in.: Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzel, Bajm, Dr Alban, Paweł Domagała, Sławomir, Michał Wiśniewski, Sylwia Grzeszczak, Michał Szpak, Fun Factory, Piersi i Enej.

Wstęp będzie bezpłatny, zgodnie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wejście na teren imprezy zostanie otwarte o godzinie 18.30, zaś początek zabawy planowany jest na 19.30.

W związku z piątkowym wydarzeniem władze Katowic – które sąsiadują z Chorzowem przez ulicę – wprowadzą zmiany w organizacji ruchu na Osiedlu Tysiąclecia. "Zdaję sobie sprawę, że podczas tego typu imprez sporym problemem dla mieszkańców tego katowickiego osiedla są tysiące osób, które dojeżdżając z innych miast do stadionu zostawiają pojazdy na osiedlu, nie tylko zajmując miejsca parkingowe mieszkańców, ale także nierzadko parkują w miejscach nielegalnych, na trawnikach i zielonych skwerach. Dlatego kierując się interesem mieszkańców Osiedla Tysiąclecia, w dniu 31 grudnia zastosujemy zmiany w organizacji ruchu, które polegają na wprowadzeniu zakazu wjazdu na teren osiedla od strony ul. Chorzowskiej" - poinformował we wtorek prezydent Katowic Marcin Krupa.

Od samego rana w piątek na Osiedle Tysiąclecia zostaną skierowane dodatkowe patrole Straży Miejskiej, by podejmować szybką interwencję w przypadku pojazdów zaparkowanych niezgodnie z oznakowaniem, bądź utrudniających przejazd lub wyjazd z posesji.

Zmiany w mieście

Wprowadzone zostanie też rozwiązanie testowane podczas dużych wydarzeń na Stadionie Śląskim w Chorzowie przed pandemią, pozytywnie przyjęte przez mieszkańców Osiedla Tysiąclecia. Od godzin popołudniowych, najprawdopodobniej około godziny 18 - nastąpi wyłączenie możliwości wjazdu na osiedle Tysiąclecia z ul. Chorzowskiej oraz wyjazdu z osiedla na ul. Chorzowską. W tym celu zostanie zastosowane wygrodzenie techniczne i zostaną utworzone posterunki policji i Straży Miejskiej. Wjazd będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej.

Autobusy i tramwaje będą kursować wg harmonogramów dostępnych na https://rj.metropoliaztm.pl/. Ponadto 31 grudnia będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Wzdłuż ul. Chorzowskiej - na odcinku od ul. Złotej do granicy z Chorzowem - zostaną wprowadzone dodatkowe zakazy zatrzymywania i postoju. Analogiczne oznakowanie zostanie wprowadzone na ul. Brackiej od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Chorzowskiej. Dodatkowo do znaków zostanie dołączona tabliczka T-24, tj. odholowanie pojazdu przed służby miejskie w przypadku naruszenia zakazu.

Poprzedni Sylwester z Polsatem na Stadionie Śląskim odbył się w 2019 r. z udziałem ponad 42 tys. osób. Przed telewizorami w szczytowym momencie imprezę Telewizji Polsat obserwowało wówczas 3,5 mln widzów. W ubiegłym roku, we względu na sytuację epidemiologiczną, Sylwestrowa Moc Przebojów została zorganizowana w innej formule: na żywo w dwóch studiach Telewizji Polsat.