Organizatorzy napisali w oświadczeniu:

Polski występ formacji nie odbędzie się planowo tj. 14 marca '22 i zostaje przeniesiony na nowy termin, który wkrótce zostanie podany do wiadomości.

Wszystkie bilety zakupione na koncert, który miał odbyć się w marcu tego roku, a także w pierwotnym terminie w 2021 roku zachowują swoją ważność na nową datę imprezy, o której poinformujemy w najszybszym możliwym czasie. Osoby, które z różnych przyczyn będą chciały zwrócić bilet na to wydarzenie, będą mogły to uczynić w punktach, w których taki bilet zakupiły. Jednocześnie gorąco apelujemy o zachowanie zakupionych już biletów na występ The Australian Pink Floyd Show.