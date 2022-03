7.06.2022 – WROCŁAW – CK A2

Organizatorem koncertu jest Live Nation Polska.

Weterani metalu - Bullet For My Valentine i ich siódmy album, zatytułowany „Bullet For My Valentine”. Album, który ukazał się 5 listopada 2021 roku nakładem Spinefarm Records, otworzył nowy, śmiały rozdział zespołu i jest z pewnością ich najcięższym i najbardziej zaciekłym albumem jaki wydali do tej pory.

„To początek Bullet 2.0”, mówi wokalista i gitarzysta prowadzący Matt Tuck. „To wyznacza, gdzie jesteśmy teraz. Muzyka jest świeża, agresywna, bardziej instynktowna i bardziej namiętna niż kiedykolwiek.”

Od czasu powstania Bullet For My Valentine w 1998 roku, Walijczycy stali się jednym z największych metalowych zespołów, sprzedając ponad 3 miliony albumów na całym świecie i zdobywając trzy złote albumy, a także definiując brytyjski metalcore swoim debiutem „The Poison”.