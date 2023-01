Na krążku znajdują się single „Miałem już nie tańczyć”, „10 lat” oraz duet „Przyszedłem tu…” nagrany razem z Quebonafide. Artysta pożegnał się z erą „DZIĘKUJĘ” i wraca w zupełnie nowej, nieznanej dotąd odsłonie. Znajome, czasami trudne, czasami kojące emocje, Błażej Król położył na popowych fundamentach, co zaowocowało stworzeniem refleksyjno-tanecznego krążka.

Reklama

Błażej Król z płytą „W KAŻDYM (polskim) DOMU” zagra siedemnaście koncertów w siedemnastu różnych miastach.

Błażej Król - „W każdym (polskim) mieście” tour:



03.03.2023 Toruń - Odnowa (pt.) BŁAŻEJ KRÓL/ WITH LIVE

04.03.2023 Legnica – Legnickie Centrum Kultury (sb.) BŁAŻEJ KRÓL

05.03.2023 Częstochowa Filharmonia - (nd.) BŁAŻEJ KRÓL/ WITH LIVE

11.03.2023 Opole - NCPP (sob.) BŁAŻEJ KRÓL/ WITH LIVE

12.03.2023 Poznań - TAMA (nd.) BŁAŻEJ KRÓL/ WITH LIVE

17.03.2023 Katowice - P23 - 17.03 (pt.) BŁAŻEJ KRÓL/ WITH LIVE

23.03.2023 Przecław - GOKiS (czw.) BŁAŻEJ KRÓL/ WITH LIVE

24.03.2023 Gdańsk - Stary Maneż (pt.) BŁAŻEJ KRÓL

31.03.2023 Kraków - Studio (pt.) BŁAŻEJ KRÓL/ WITH LIVE

01.04.2023 Lublin - Zgrzyt (sob.) BŁAŻEJ KRÓL/ WITH LIVE

05.04.2023 Wrocław - Stary Klasztor (śr.) BŁAŻEJ KRÓL/ WITH LIVE

TBC/DATA DO POTWIERDZENIA 14.04.2023 Rzeszów - G2A Arena (pt.) BŁAŻEJ KRÓL

15.04.2023 Gomunice - klub Bogart (sb.) BŁAŻEJ KRÓL

16.04.2023 Warszawa - Stodoła (nd.) BŁAŻEJ KRÓL

21.04.2023 Białystok - Zmiana Klimatu (pt.) BŁAŻEJ KRÓL

22.04.2023 EŁK – Ełckie Centrum Kultury (sb.) BŁAŻEJ KRÓL

28.04.2023 Ostrów Wielkopolski - Stara Przepompownia (pt.) BŁAŻEJ KRÓL

29.04.2023 Bielsko Biała - Cavatina Hall (sb.) BŁAŻEJ KRÓL

30.04.2023 Gorzów - Filharmonia Gorzowska (nd.) BŁAŻEJ KRÓL

11.05.2023 Rybnik – Teatr Ziemi Rybnickiej (czw.) BŁAŻEJ KRÓL