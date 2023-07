Ideą przyświecającą festiwalowi CINEQUEST jest łączenie świata technologii, ducha innowacji oraz sztuki filmowej. Spotykają się tam przedstawiciele nauki, przedsiębiorcy, innowatorzy i twórcy, co sprzyja wymianie doświadczeń, inspiruje i wyzwala kreatywność oraz pozwala poznać nowe technologie. To zbliżenie światów, wydawałoby się tak odległych, wnosi nową jakość do branży filmowej.

Uwagę organizatorów festiwalu CINEQUEST zwrócił polski film „RÓJ”, który został zaproszony na tę imprezę w ramach oficjalnej selekcji festiwalowej i będzie prezentowany pod angielskim tytułem SWARM.

„W filmie „RÓJ” doceniam siłę jego narracji. Porusza bardzo ważne tematy i jednocześnie pozostaje bardzo osobisty - to poetycki film. Podoba mi się głębia i wielowymiarowa budowa postaci, co sprawia, że możesz w nich dostrzec cząstkę siebie, swoich emocji, potrzeb i pragnień. Ta siła postaci w połączeniu z pięknym obrazem sprawia, że nie możesz oderwać się od ekranu i koniecznie chcesz zobaczyć, co jest za zakrętem” – powiedział Michael Rabehl, dyrektor programowy festiwalu CINEQUEST.