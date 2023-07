Taylor Swift zagra w Polsce aż trzy koncerty w ramach trasy The Eras Tour. Ceny biletów na to wydarzenie na PGE Narodowym wynoszą od 199 zl do ok. 2 tys. zł. Jak informuje portal BusinessInsider.com.pl system do zakupu biletów był tak obciążony, że występują problemy przy zakupie.

Taylor Swift zagra na PGE Narodowym w Warszawie trzy koncerty 1, 2 i 3 sierpnia 2024 r. Sprzedaż biletów na koncerty zaczęła się w środę o godz. 12.00. System firmy Ebilet się zawiesił By zakupić bilety trzeba było zarejestrować chęć wzięcia udziału w wydarzeniu w specjalnym systemie. Firma Ebilet, odpowiedzialna za sprzedaż biletów, prosiła kupujących by nie obciążali niepotrzebnie systemu.

Problemy pojawiły się dość szybko. Użytkownicy próbującym kupić bilety, widzieli na ekranach błąd 503.