Płyta tygodnia

Zanim 3 czerwca 2019 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu będzie można posłuchać "Boys and Girls" czy "Limbo" na żywo, jest szansa poznać je w orkiestrowych wersjach na płycie. Właśnie ukazała się nowa płyta Bryana Ferry'ego "Bitter Sweet". Nagrana w podobnym duchu poprzednia płyta "The Jazz Age" zawierała instrumentalne wersje numerów muzyka. Tym razem mamy 8 piosenek z wokalizami. Tak, jak na "The Jazz Age" Ferry przeniósł nas w świat złotej ery jazzu, tak teraz również przenosi w tamte czasy. A dokładniej do Berlina lat 20. Przynajmniej momentami. Znalazł się tu bowiem temat ze znakomitego serialu "Babylon Berlin", którego akcja dzieje się właśnie w przedwojennej stolicy Niemiec. Kto jak kto, ale Bryan Ferry i jego orkiestra, ich luz, ale też klasa, idealnie pasują do tamtych czasów. Dla fanów muzyka i dźwięków okresu międzywojennego płyta konieczna. Najlepiej na winylu. A jak już jej posłuchacie, polecam koncert Bryana, fenomenalna sentymentalna podróż z klasą.

Nie przegap na żywo

Tym razem, będzie nietypowo. To nie jest bowiem zaproszenie na koncert, ale na wyjątkowe spotkania muzyczne. W tym roku Warsaw Music Week postawił na edukację i wymianę doświadczeń. Muzyka, moja pasja czy mój zawód? Jak być własnym wydawcą? Czy menedżer jest niezbędny artyście? Jak odnieść sukces na międzynarodowym rynku muzycznym? Jak pisać maile by nie lądowały w spamie? To tylko kilka z tematów, które zostaną poruszone podczas tej edycji. 14 i 15 grudnia w Domu Braci Jabłkowskich pojawią się m.in. Natalia Nykiel, Novika, Bovska oraz członkowie zespołów Tides From Nebula i Trupa Trupa.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Klasyka w innym wymiarze

Polecałem już Bryana Ferry'ego, czas na innego mistrza sprzed lat, który wciąż ma wiele do powiedzenia na muzycznym rynku, Davida Byrne'a. Ta płyta nie nazywa się skromnie, "The Best Show Of All Time". Tego zdania nie wymyślił jednak lider Talking Heads, a jeden z recenzentów jego koncertu. Każdy, kto miał okazję na nim być przyzna, że recenzent wiele się nie pomylił. David Byrne podczas ostatnich występów promujących album "American Utopia" pokazał na scenie coś, czego jeszcze nie było. Wizualno-muzyczny spektakl, który nie opiera się na setkach tancerzy, laserach i wybuchach, ale na genialnych pomysłach ruchowo-wizualnych. No i genialnej muzyce, także Talking Heads.

Klip tygodnia

Fatimah Warner, znana jako Noname, kilka tygodni temu wydała swój debiutancki album. "Room 25" powinien spodobać się fanom neosoulu, rapu z elementami jazzu i przede wszystkim poważnych tekstów. Taki jest też jej singiel, do którego nakręciła ten teledysk. "Blaxploitation" (gatunek kina o tematyce afroamerykańskiej) zrealizował Alex Lill. Numer opowiada o stereotypach związanych z czarnoskórymi amerykanami, dzieciakach, którym trudno uciec od przestępczej drogi. Makieta nowoczesnego, zimnego miasta, zagubione dziecko, ważny tekst i rytmiczny rap z elementami soulu.