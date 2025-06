Koncert Justina Timberlake w Warszawie

Justin Timberlake zagra w Warszawie swój jedyny koncert w Polsce. By sprawnie dojechać na PGE Narodowy, a po widowisku równie szybko wrócić do domu, najlepiej wybrać komunikację miejską.

Jak informuje Urząd Miasta Warszawy, na stadion najszybciej będzie można dojechać metrem, które kursuje z częstotliwością co około trzy-cztery minuty. Przy stadionie zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, a mostem Poniatowskiego kursują autobusy i tramwaje. Połączenia można sprawdzić na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Justin Timberlake w Warszawie. Ograniczenia w ruchu

O godzinie 18:00 zostanie ograniczany ruch na Saskiej Kępie. Urząd poinformował, że do godziny 21:00 kierowcy nie wjadą w obszary pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

"W zależności od sytuacji, policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – od około godziny 18:00 do końca koncertu – autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście" - podano w komunikacie.

Więcej utrudnień w ruchu

Jeśli zostaną zamknięte ulice: Sokola, Zamoście i Zamoyskiego objazdami pojadą linie: 102, 125, 135, 146, 147, 202 i E-1. Autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką. Jeśli nie będzie możliwości skrętu w lewo w aleję Zieleniecką na wysokości skrzyżowania z ulicą Zamoyskiego, to autobusy linii 146 i 147 w stronę Falenicy i Starej Miłosny wjadą w Kijowską, zawrócą na wysokości Brzeskiej i w tej sposób dojadą do alei Zielenieckiej. Autobusy E-1 nie skręcą do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy, tylko na most Świętokrzyski i nim dojadą do Centrum Nauki Kopernik.

Po zakończeniu widowiska

Około piętnastu minut przed zakończeniem koncertu, około godziny 22:15, zostanie zamknięta jezdnia alei Zielenieckiej, od Targowej do ronda Waszyngtona.

"Około godziny 22:30, policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. Jeżeli nie będą kursowały tramwaje, to na trasę między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza przez most Łazienkowski wyjadą autobusy zastępcze linii Z99. Tym samym mostem pojadą linie: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 - dodano.

Tramwaje 7 i 9 będą miały objazd mostem Śląsko-Dąbrowskim. Z kolei linie 22 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli plac Starynkiewicza, a po stronie praskiej dojadą do pętli Wiatraczna (22 i 68) lub aleja Zieleniecka (tramwaje linii 24).

Sprawny powrót z koncertu

Po zakończeniu imprezy na linie 138 (w kierunku Bokserskiej) oraz 509 (w stronę Gocławia i Winnicy) wyjadą dodatkowe autobusy.

Jak podaje urząd, więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie z przystanku OCH-Teatr ulicami: Grójecką, Towarową, Okopową, aleją „Solidarności”, Targową, aleją Zieleniecką, aleją Waszyngtona, Grochowską do pętli Gocławek pasażerów przewiozą tramwaje linii 9. Dodatkowe składy linii 26 z alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów w stronę Metra Młociny.

Pociągi metra linii M2 – w kierunku Bródna i Bemowa – także będą kursowały częściej.