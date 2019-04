Inicjatorem uhonorowania Zenona Martyniuka w formie muralu była nieformalna grupa "Nienormalny Białystok". Jak przypomniano na konferencji, starania o mural trwały trzy lata, m.in. szukano odpowiedniego miejsca, pieniędzy, wykonawcy. Inicjatorzy chcieli pozostać anonimowi, co podkreślono na konferencji.

Mural powstanie na szczytowej ścianie bloku przy ulicy gen. Józefa Hallera 25 (spółdzielnia mieszkaniowa Rodzina Kolejowa) na osiedlu Dziesięciny. Szkicowanie muralu (z mappingu na ścianę) zacznie się w poniedziałek wieczorem, jeśli pozwoli na to pogoda - praca będzie gotowa w piątek. Autorem zaprezentowanego dziennikarzom w poniedziałek projektu muralu oraz wykonawcą pracy jest znany i ceniony muralista Rafał Roskowiński, autor wielu murali, głównie o tematyce historycznej, twórca Gdańskiej Szkoły Muralu.

Jak mówił Roskowiński, mural jest utrzymany w estetyce lat 90. XX w., "lekko pop-artowej", przedstawia Zenona Martyniuka z gitarą. "Mural jest kolorowy - tło przypomina światła dyskoteki, w tle widać nuty piosenki "Przez twe oczy zielone", są słoneczniki" - wyjaśnił autor muralu.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki powiedział, że samorząd zdecydował się wesprzeć finansowo projekt związany z muralem (10 tys. zł), bo uważa, że będzie to "bardzo dobra promocja" województwa podlaskiego, jego wielokulturowości, obyczajów. Zenon Martyniuk, jako mieszkaniec regionu, jest jego honorowym ambasadorem.

"Jest jedną z wizytówek województwa podlaskiego" - mówił Kosicki. Dodał, że Białystok słynie z murali, dlatego uhonorowanie Zenona Martyniuka właśnie w tej formie to dobry pomysł, który wpisze się także w architekturę miasta. Marszałek mówił, że "nie powinniśmy się wstydzić" muzyki disco polo, bo "to jest nasza kultura, kultura, do której powinniśmy się też odnosić, o której nie powinniśmy zapominać". "Podlaskie jest dużo bogatsze z Zenkiem Martyniukiem niż bez niego" - dodał wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Obecny na konferencji Zenon Martyniuk wyznał, że czuje się zaszczycony i wyróżniony, że powstanie mural z jego wizerunkiem. Żartował, że ma nadzieję, że to mural będzie teraz częściej fotografowany przez jego fanów niż jego dom pod Białymstokiem. "Teraz będą mieli tutaj łatwiej i zrobią zdjęcie z fajną moją podobizną z gitarą" - żartował Martyniuk. Mówił, że projekt mu się podoba.

Rafał Roskowiński powiedział, że mural z Zenkiem Martyniukiem wpisuje się w trend tworzenia murali z postaciami pop-kultury na świecie. Dodał, że on - jako twórca głównie murali historycznych - traktuje tę pracę jako wyzwanie, "odświeżenie" po dotychczasowej tematyce.

Roskowiński dodał, że Zenek Martyniuk jest "postacią polskiej historii", muzyka disco-polo "wyrasta z polskiej tradycji, odnosi się do słowiańskich korzeni, jest bardzo romantyczna", opowiada o miłości, ziemi, pejzażu. Artysta dodał, że po malowaniu hetmanów i królów, teraz zaczyna malować "króla polskiego disco polo", a Martyniuk będzie ma muralu pokazany jako "król ludowy" - w pozytywnym wymiarze słowa ludowy. Roskowiński podkreślił, że zależało mu na pokazaniu, że Martyniuk to osoba "skromna, bezpośrednia, najnormalniejszy człowiek na świecie". Zaznaczył, że Białystok słynie z murali, mural "Dziewczynka z konewką" jest jednym z najbardziej znanych na świecie.