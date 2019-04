Płyta znalazła się na pierwszym miejscu na listach sprzedaży albumów z muzyką poważną, klasyczną i nowoczesną w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Australii. Album zbiera też znakomite recenzje nie tylko w prasie specjalistycznej. Ze względu na udział w projekcie Beth Gibbons projektem zainteresowały się media, które zazwyczaj o tego rodzaju dźwiękach nie piszą.

W Polsce album w tym tygodniu pojawił się 50. miejscu listy bestsellerów płytowych.

'Henryk Górecki: Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs)' to ‘III Symfonia (Symfonia Pieśni Żałosnych)’ Henryka Góreckiego w wykonaniu Beth Gibbons (Portishead) i Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.

Koncert odbył się 29 listopada 2014 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie i był częścią wieczoru, na który złożyły się także ‘48 Responses To Polymorphia’ w wykonaniu Jonny’ego Greenwooda (Radiohead) i światowa premiera ‘Réponse Lutosławski’ Bryce’a Dessnera (The National).