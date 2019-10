- Pracując dla telewizji muzycznych mamy pełną świadomość gigantycznego wpływu twórców LGBT na muzykę i na całą współczesną kulturę masową. Różnorodność i odmienność to w dużej mierze kluczowe składniki procesu twórczego. Chcemy, aby artyści LGBT byli doceniani za to, co dali światu - komentuje Mateusz Górecki, członek zarządu 4Fun Media, w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

- Przybliżymy widzom przeboje artystów ze środowiska LGBT i LGBT friendly, które od lat poruszają serca fanów muzyki. Chcemy uświadomić oglądającym, że wiele z największych gwiazd muzycznych było nie tylko jednej orientacji, a ich dzieła nie tylko przetrwały próbę czasu, ale także do dziś inspirują kolejne pokolenia młodych twórców - mówi z kolei Iga Mackiewicz, dyrektor programowa stacji. - To nasi idole, ikony, bohaterzy, ludzie obdarzeni wielkim talentem, artyści którzy ukształtowali współczesną popkulturę, a ich orientacje seksualne nie mają tu nic do rzeczy - dodaje.

Pasmo "Tęczowa godzina" będzie emitowane na antenie 4Fun Gold we wtorki o godz. 11.00, piątki o 21.00 i niedziele o 19.00.